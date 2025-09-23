|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 23.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zdenka
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. septembra 2025
Šimkovičová bola na festivale v New Jersey, Nadácia Zastavme korupciu poukázala na predražený nákup leteniek – VIDEO, FOTO
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) sa počas víkendu zúčastnila na 47. ročníku festivalu ...
Zdieľať
23.9.2025 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) sa počas víkendu zúčastnila na 47. ročníku festivalu Slovak Heritage v New Jersey. Na podujatí sa spolu s ňou zúčastnili tiež viacerí ministri, aj prezident Peter Pellegrini.
"Prvýkrát som mala možnosť byť jeho súčasťou minulý rok a som veľmi rada, že moja prítomnosť inšpirovala aj ďalších predstaviteľov Slovenska, aby prijali pozvanie a prišli sa sem pozrieť," uviedla šéfka rezortu kultúry. Vyjadrila presvedčenie, že je mimoriadne dôležité, aby politici udržiavali kontakt so Slovákmi žijúcimi v zahraničí.
"Stretnutia s krajanmi, aj s americkými Slovákmi, sú pre mňa osobne veľmi obohacujúce a inšpirujúce. Na rozdiel od niektorých našich krajanov doma, ktorí nemajú vzťah k Slovensku alebo sa dokonca za svoj pôvod hanbia, tu stretávam ľudí, ktorí si svoju identitu nesmierne vážia," napísala.
Skonštatovala, že práve preto, že títo ľudia dlhodobo žijú v zahraničí, neraz ešte väčšmi cítia spolupatričnosť so Slovenskom a hrdo sa k svojmu pôvodu hlásia. "Majú úprimnú snahu rozvíjať vo svojich rodinách vzťah k Slovensku a odovzdávať lásku k našej domovine svojim deťom," dodala.
Pár dní pred festivalom Nadácia Zastavme korupciu poukázala na ceny leteniek do New Yorku pre ministerku a jej hovorkyňu Petru Demkovú. Z dokumentu s objednávkami rezortu kultúry vyplýva, že letenky stáli dohromady takmer 16-tisíc eur. Ministerstvo tiež v rovnaký deň kúpilo letenky do New Yorku pre ďalšie dve osoby v súhrnnej cene čosi vyše 4 300 eur.
Zastavme korupciu tvrdí, že cena leteniek pre Šimkovičovú a Demkovú zodpovedá cene za najvyššiu business triedu s polohovateľnými kreslami a pohárom sektu. "Dalo sa aj lacnejšie," konštatuje Nadácia, poukazujúc na letenky pre ďalšie dve osoby.
"Ministerka Šimkovičová bola na pracovnej ceste v New Yorku aj minulý rok v rovnakom čase. Nie je jasné, z akého dôvodu tam cestuje opäť," uvádza Zastavme korupciu. Tvrdí tiež, že Demková im odmietla túto cestu komentovať.
V utorok Nadácia Zastavme korupciu zverejnila ďalšie informácie súvisiace s nákupom leteniek. Podľa Nadácie Šimkovičovej hovorkyňa uviedla, že šéfka rezortu kultúry pôvodne chcela letieť s prezidentom, no vo vládnom špeciáli nebol dostatok miesta. V reportáži Slovenskej televízie a rozhlasu z podujatia ministerka vraví, že najprv čakali na víza, následne kupovali letenky.
"Je to agentúra, ktorá ešte bola vysúťažená predchádzajúcou ministerkou pani Milanovou (Natália Milanová, Hnutie Slovensko, vtedy OĽaNO). Ja som ani netušila, o akú cenu ide. Vieme, že tie ceny leteniek kolíšu," uviedla pre verejnoprávne médium Šimkovičová.
Ministerka sa vo svojom statuse na sociálnej sieti poďakovala organizátorovi festivalu za ďalší úspešný ročník a dlhoročnú obetavú prácu. "Zo stretnutí s účastníkmi viem, aký dôležitý pre nich festival je, mnohí sa naň tešia celé mesiace a ani jeden ročník si nenechajú ujsť. Plne sa stotožňujem so slovami pána Šoltísa (organizátora), ktoré adresoval rodičom – americkým Slovákom. Vyzdvihol ich úsilie rozvíjať u svojich detí vzťah k rodnej krajine a viesť ich k tomu, aby hovorili po slovensky. Povedal: "Ďakujem vám, že vychovávate malých Američanov, z ktorých vyrastajú veľkí Slováci"," uviedla Šimkovičová na záver s tým, že na festivale strávila mnoho príjemných hodín a už teraz sa teší na ďalší ročník.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová bola na festivale v New Jersey, Nadácia Zastavme korupciu poukázala na predražený nákup leteniek – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
"Prvýkrát som mala možnosť byť jeho súčasťou minulý rok a som veľmi rada, že moja prítomnosť inšpirovala aj ďalších predstaviteľov Slovenska, aby prijali pozvanie a prišli sa sem pozrieť," uviedla šéfka rezortu kultúry. Vyjadrila presvedčenie, že je mimoriadne dôležité, aby politici udržiavali kontakt so Slovákmi žijúcimi v zahraničí.
Inšpirujúce stretnutia
"Stretnutia s krajanmi, aj s americkými Slovákmi, sú pre mňa osobne veľmi obohacujúce a inšpirujúce. Na rozdiel od niektorých našich krajanov doma, ktorí nemajú vzťah k Slovensku alebo sa dokonca za svoj pôvod hanbia, tu stretávam ľudí, ktorí si svoju identitu nesmierne vážia," napísala.
Skonštatovala, že práve preto, že títo ľudia dlhodobo žijú v zahraničí, neraz ešte väčšmi cítia spolupatričnosť so Slovenskom a hrdo sa k svojmu pôvodu hlásia. "Majú úprimnú snahu rozvíjať vo svojich rodinách vzťah k Slovensku a odovzdávať lásku k našej domovine svojim deťom," dodala.
Ceny leteniek
Pár dní pred festivalom Nadácia Zastavme korupciu poukázala na ceny leteniek do New Yorku pre ministerku a jej hovorkyňu Petru Demkovú. Z dokumentu s objednávkami rezortu kultúry vyplýva, že letenky stáli dohromady takmer 16-tisíc eur. Ministerstvo tiež v rovnaký deň kúpilo letenky do New Yorku pre ďalšie dve osoby v súhrnnej cene čosi vyše 4 300 eur.
Zastavme korupciu tvrdí, že cena leteniek pre Šimkovičovú a Demkovú zodpovedá cene za najvyššiu business triedu s polohovateľnými kreslami a pohárom sektu. "Dalo sa aj lacnejšie," konštatuje Nadácia, poukazujúc na letenky pre ďalšie dve osoby.
"Ministerka Šimkovičová bola na pracovnej ceste v New Yorku aj minulý rok v rovnakom čase. Nie je jasné, z akého dôvodu tam cestuje opäť," uvádza Zastavme korupciu. Tvrdí tiež, že Demková im odmietla túto cestu komentovať.
Ďalšie informácie súvisiace s nákupom leteniek
V utorok Nadácia Zastavme korupciu zverejnila ďalšie informácie súvisiace s nákupom leteniek. Podľa Nadácie Šimkovičovej hovorkyňa uviedla, že šéfka rezortu kultúry pôvodne chcela letieť s prezidentom, no vo vládnom špeciáli nebol dostatok miesta. V reportáži Slovenskej televízie a rozhlasu z podujatia ministerka vraví, že najprv čakali na víza, následne kupovali letenky.
"Je to agentúra, ktorá ešte bola vysúťažená predchádzajúcou ministerkou pani Milanovou (Natália Milanová, Hnutie Slovensko, vtedy OĽaNO). Ja som ani netušila, o akú cenu ide. Vieme, že tie ceny leteniek kolíšu," uviedla pre verejnoprávne médium Šimkovičová.
Ministerka sa vo svojom statuse na sociálnej sieti poďakovala organizátorovi festivalu za ďalší úspešný ročník a dlhoročnú obetavú prácu. "Zo stretnutí s účastníkmi viem, aký dôležitý pre nich festival je, mnohí sa naň tešia celé mesiace a ani jeden ročník si nenechajú ujsť. Plne sa stotožňujem so slovami pána Šoltísa (organizátora), ktoré adresoval rodičom – americkým Slovákom. Vyzdvihol ich úsilie rozvíjať u svojich detí vzťah k rodnej krajine a viesť ich k tomu, aby hovorili po slovensky. Povedal: "Ďakujem vám, že vychovávate malých Američanov, z ktorých vyrastajú veľkí Slováci"," uviedla Šimkovičová na záver s tým, že na festivale strávila mnoho príjemných hodín a už teraz sa teší na ďalší ročník.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová bola na festivale v New Jersey, Nadácia Zastavme korupciu poukázala na predražený nákup leteniek – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Mercedes-Benz Fashion Live! vstupuje do svojho 12. ročníka. Podporí etablovaných tvorcov aj nové talenty
Mercedes-Benz Fashion Live! vstupuje do svojho 12. ročníka. Podporí etablovaných tvorcov aj nové talenty
<< predchádzajúci článok
Obranu má na starosti NATO, nie EÚ. Minister Kaliňák reaguje na konferenciu o „múre proti dronom“ – VIDEO
Obranu má na starosti NATO, nie EÚ. Minister Kaliňák reaguje na konferenciu o „múre proti dronom“ – VIDEO