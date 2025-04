Šimkovičová bola na odovzdávaní cien Najkrajšie knihy Slovenska v Bibiane, súťaž sa podľa nej očistila od ideológie

Kultúra sa podľa ministerky vzmáha

Dôležitosť knihy v živote človeka

Prvýkrát sa hodnotila výtvarná úroveň knižného dizajnu

Do súťaže sa zapojilo vyše stovky publikácií

30.4.2025 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) sa zúčastnila na odovzdávaní cien Najkrajšie knihy Slovenska v Bibiane . Ako napísala v statuse na sociálnej sieti, je rada, že súťaž sa pod vedením riaditeľky Petry Flach očistila od ideologických nánosov a vracia sa k svojej pôvodnej podobe."Dnes sú zas oceňované krásne knižky určené deťom, kde hrá prím krásna ilustrácia, text vhodný pre jemnú detskú dušu a pekné grafické a oku lahodiace spracovanie," napísala Šimkovičová. Dodala, že napokon nevystúpila s pripraveným príhovorom, ale pod vplyvom aktuálnych stretnutí s riaditeľmi kultúrnych inštitúcií sa vyjadril k aktuálnemu dianiu v kultúre."Hlas bratislavskej ulice akosi nekorešponduje s tým, čo sa v našich ustanovizniach deje v skutočnosti. I keď sa malá, ale kričiaca, progresívna skupina snaží aj cez svoje spriaznené médiá vytvárať dojem, že kultúra padá a všetko je v rozvrate, čísla a fakty priamo od riaditeľov knižníc, galérií, divadiel a ďalších inštitúcií hovoria o opaku," napísala s tým, že zaznamenávajú rast a stúpajúcu návštevnosť.Naša kultúra sa podľa ministerkiných slov vzmáha. "Priatelia, nedajte sa zmiasť tým, o čom vás presviedčajú niektorí aktivisti a progresívne médiá," doplnila šéfka rezortu kultúry.Vo svojom príhovore Šimkovičová akcentovala i dôležitosť knihy v živote človeka. "Knihy obohacujú náš vnútorný svet a robia naše životy krajšími. Už ako dieťa som knihy milovala a som presvedčená, že žiadna digitálna technológia nenahradí šuchotanie a vôňu papiera," uviedla."Dnešné nominácie, dnešné víťazné publikácie aj dnešní ocenení sú dôkazom, že fantázia a kreativita sú nezničiteľné. Každý z nich bol raz dieťaťom, ktoré držalo s láskou v ruke svoju obľúbenú detskú knižku a to ich ovplyvnilo na celý život," dodala a poblahoželala oceneným.Najkrajšie knihy Slovenska 2024 oceňovala BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti v spolupráci so Zväzom polygrafie na Slovensku a Slovenskou národnou knižnicou . Ide o ocenenie , ktoré sa udeľuje každý rok výnimočným knihám a tvorcom, ktorí sa podieľali na ich tvorbe."Tento rok sa konal jubilejný 60. ročník súťaže v historickej nadväznosti na Československé nejkrásnější knihy (1965), kedy sa prvýkrát hodnotila výtvarná úroveň knižného dizajnu a kvalita polygrafického spracovania knižnej produkcie. Súťaž Najkrajšie knihy Slovenska (1992) sa vrátila ku hodnotám, ktoré ju charakterizovali počas viac ako 30 rokov," uvádza Bibiana.Tento rok sa do súťaže zapojilo vyše stovky publikácií. Do víťaznej kolekcie súťaže sa dostalo 17 knižných diel. "Ocenené boli diela, ktoré vynikajú vizuálnym spracovaním, profesionálnym prevedením, ako aj inovatívnym prístupom k vizuálnej komunikácii a umeleckej hodnote," informovala inštitúcia.Najkrajšie knihy Slovenska za vlaňajšok si môže verejnosť pozrieť v rámci výstavy Najkrajšie knihy Slovenska 2024, a to v Galérii Dušana Rolla, do 1. júna 2025. Výstava im predstaví diela prihlásené do 33. ročníka súťaže, aj kolekciu víťazných kníh, ktoré ocenila odborná porota."Jubilejné 60. výročie si pripomenieme retrospektívnym výberom kníh pre deti a mládež ocenených v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska, ktorú BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti, organizuje od roku 1993," dopĺňa Bibiana.