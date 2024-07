Šimkovičová podpísala memorandum o porozumení s ministrom zo Spojených arabských emirátov

Vzájomná spolupráca

Prezentácia slovenskej kultúry

22.7.2024 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) podpísala memorandum o porozumení so svojím náprotivkom zo Spojených arabských emirátov, ministrom kultúry a vzdelávania šejkom Salemom bin Khalidim Al Qassimim.Memorandum o porozumení podpísali na Bratislavskom hrade, je na obdobie rokov 2025 až 2029 a jeho cieľom je posilnenie spolupráce medzi oboma štátmi v oblasti kultúry a vzdelávania. Informovala o tom riaditeľka Odboru komunikácie Ministerstva kultúry SR Petra Bačinská.„Týmto dokumentom podčiarkujeme dôležitosť vzájomných vzťahov a dávame jasný signál, že chceme rozvíjať spoluprácu. Som veľmi rada, že podpis memoranda, o ktorom sme so šejkom Salemom bin Khalidim Al Qassimim diskutovali počas mojej februárovej návštevy v Abú Dhabi, dotiahli do úspešného konca v tak krátkom čase. Z môjho pohľadu je to jeden zo spôsobov, ako dostať jedinečnú slovenskú kultúru do sveta,“ vyjadrila sa Šimkovičová, dodala, že jej cieľom je prezentácia slovenskej kultúry a podpora kultúrnych výmen.Šéfka slovenského rezortu kultúry tiež na bilaterálnom stretnutí navrhla zorganizovanie prezentácie slovenskej kultúry v Spojených arabských emirátoch v budúcom roku. V roku 2026 by sa recipročné podujatie, ktoré by odprezentovalo kultúru Spojených arabských emirátov, malo uskutočniť na Slovensku.„Som presvedčená, že takáto výmena nielen posilní naše bilaterálne vzťahy, ale otvorí im úplne novú perspektívu, ktorá bude prospešná pre obe strany,“ uviedla.Ocenila tiež, že jej kolega prijal pozvanie na návštevu v takom krátkom čase. Šejk Al Qassimi si v rámci návštevy pozrel aj Bašagićovu zbierku islamských rukopisov v Univerzitnej knižnici v Bratislave , a tiež Bratislavský hrad.