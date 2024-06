Šimkovičová rokovala o umiestnení busty M. R. Štefánika v Ríme, zúčastnila sa aj na otvorení významnej výstavy (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

4.6.2024 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) rokovala s vedúcim Úradu pre zachovanie obrannej kultúry a pamäti MO IT generálom Diegom Pauletom o umiestnení busty Milana Rastislava Štefaníka v Ríme.Iniciatíva osadenia busty v talianskom hlavnom meste pochádza od veľvyslankyne SR v Taliansku Karly Matiaško Wursterovej. Šimkovičová v tejto veci prisľúbila súčinnosť rezortu kultúry.„Národ, ktorý nepozná svoju minulosť, nemôže mať budúcnosť. Iniciatívu osádzania busty významnej postavy našej histórie M. R. Štefánika v Ríme veľmi vítam,“ uviedla ministerka Šimkovičová na stretnutí. Generál Diego Paulet je presvedčený, že pamäť musí byť odovzdaná do rúk mladých. „Ak od tohto ustúpime, žiaľ, čas bude naším nepriateľom,“ povedal.Ministerka Šimkovičová na svojej zahraničnej pracovnej ceste v Taliansku spoločne so zástupcami slovenského veľvyslanectva v Ríme položila veniec k Štefánikovej pamätnej tabuli pri príležitosti 105. výročia jeho úmrtia a 106. výročia odovzdania vlajky československým légiám. Súčasne sa zúčastnila otvorenia výstavy Via Cyrillo - Methodiana v spoločenských priestoroch veľvyslanectva SR v Ríme a veľvyslanectva SR pri Svätej Stolici.