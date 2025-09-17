Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

17. septembra 2025

Šimkovičová sa už cíti oveľa lepšie, prepustili ju z nemocnice do domácej liečby


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Ministerka kultúry SR Zdravotné problémy

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) sa už cíti oveľa ...



664336022e8cb251088515 676x451 17.9.2025 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) sa už cíti oveľa lepšie a jej stav nijak neovplyvní jej výkon. Pre agentúru SITA to v stredu uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková v reakcii na medializované informácie o ministerkinom údajnom kolapse.

Stav ministerky po podaní infúzie


Informáciu, že Šimkovičová mala skolabovať a skončiť v nemocnici, priniesol v utorok 16. septembra vo večerných hodinách denník Plus 1 deň. Periodikum o tom informoval jeden z jeho čitateľov, ktorý videl, ako ministerku privážajú do nemocnice v centre Bratislavy.

Demková pre Plus 1 deň ešte v utorok večer poprela, že by išlo o kolaps, uviedla, že je to „bežný problém, ktorý je síce veľmi nepríjemný, ale nejde o žiaden kolaps“. Doplnila vtedy, že Šimkovičová sa po podaní infúzie cíti lepšie.

Šimkovičovú už prepustili z nemocnice


Štátny tajomník ministerstva kultúry Tibor Bernaťák pre médiá pred stredajším rokovaním vlády uviedol, že šéfku rezortu kultúry v stredu ráno prepustili z nemocnice do domáceho liečenia.

„O zdravotnom stave pani ministerky nebudem informovať, nie som na to oprávnený,“ zdôraznil. Na to, či bude ministerku dlhšie zastupovať, zareagoval slovami: „Uvidíme. Ja dúfam, že nie“.


Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová sa už cíti oveľa lepšie, prepustili ju z nemocnice do domácej liečby © SITA Všetky práva vyhradené.

