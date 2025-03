Šimkovičová víta zmeny vo Fonde na podporu umenia, žiadne katastrofické scenáre podľa ministerky nehrozia

Buran chcel odložiť hlasovanie

Oľha má podľa Šimkovičovej bohaté skúsenosti

13.3.2025 (SITA.sk) - Rada Fondu na podporu umenia (FPU) schválila nový štatút a zvolila i nového predsedu. Za nový štatút zahlasovali ôsmi členovia Rady, proti bol jej predseda Dušan Buran. Jednej z členov Rady nehlasoval.Po odhlasovaní štatútu Buran oznámil, že v apríli by mal skončiť mandát viacerým členom Rady, konkrétne ide o Irinu Čiernikovú, Annu Miklovičovú a Igora Piačku, pričom nie je možné, aby im bol mandát predĺžený. Rovnako predseda Rady FPU avizoval, že on sám sa o pozíciu predsedu opätovne uchádzať nebude.„Rozhodnutia Rady sú v príkrom rozpore s rozhodnutiami, ktoré robím ja, ako hlasujem ja. A myslím si, že kvôli akcieschopnosti Rady je dobré, aby mala predsedu, ktorý je nejako konformný s ostatnými členmi Rady," vyjadril sa.Položil ale otázku, či by nebolo dobré odložiť hlasovanie, kým Rada nebude zaplnená, keďže v danom momente mala deväť členov, z ktorých trom sa čoskoro skončí mandát.Napokon Rada hlasovala, doterajšieho podpredsedu Matúša Oľhu podporilo pri hlasovaní osem členov a členiek Rady. Proti bol jeden, jedna sa zdržala. Buranovi sa mandát končí na konci marca.Schválenie nového štatútu i predsedu Rady ocenila aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS). „Cieľom tejto aktualizácie je modernizácia a zefektívnenie procesov FPU s dôrazom na lepšiu podporu umeleckých projektov a umelcov na Slovensku. Žiadne z katastrofických scenárov, ktorými niektorí opoziční poslanci a aktivisti strašia, nehrozia," napísala na margo schváleného štatútu.Novozvolený predseda Rady FPU Matúš Oľha podľa šéfky rezortu kultúry prichádza s bohatými skúsenosťami a má ambíciu podporovať transparentnosť, efektívnosť a rozvoj umeleckého prostredia. „Verím, že FPU bude konečne fungovať tak, ako má a šancu na podporu budú mať všetci, nie len skupinka vyvolených," uviedla na záver statusu na sociálnej sieti.Rokovania Rady FPU v ostatných mesiacoch opakovane sprevádzali protesty časti kultúrnej obce. Platforma Otvorená kultúra! kritizovala návrh štatútu a tvrdila o ňom, že v niektorých bodoch je protizákonný, zároveň sa obávala ohrozenia výziev na aktuálny rok, vrátane tých, ktoré už boli vyhlásené.