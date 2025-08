Šimkovičová vymenovala do funkcií riaditeľov dvoch knižníc aj Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

SNK viedla aj predtým

1.8.2025 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) vymenovala do funkcií šéfov dvoch knižníc aj Fondu na podporu kultúry národnostných menšín . Informovala o tom riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská Ako ďalej uviedla, Slovenskú národnú knižnicu (SNK) v Martine povedie od piatku Eva Augustínová, zodpovedať bude za strategické smerovanie a odborné vedenie najväčšej knižničnej inštitúcie na Slovensku.„V minulosti pôsobila dvanásť rokov ako vedecko-výskumná pracovníčka a neskôr aj ako riaditeľka Sekcie pre výskum dejín knižnej kultúry práve v Slovenskej národnej knižnici. Dlhodobo sa venuje výskumu dejín knižnej kultúry, bibliografie a sprístupňovania písomného kultúrneho dedičstva, čo potvrdzuje aj jej rozsiahla vedecká a projektová činnosť," uviedla Bačinská.Do výberového konania sa uchádzači o túto pozíciu mohli zapojiť do 10. júla, a výberové konanie sa konalo 23. júla. Augustínová viedla SNK v Martine aj pred výberovým konaním, ako vyplýva z informácií na webe knižnice, vymenovaná bola ministerkou kultúry k 28. marcu tohto roka, a to na dobu maximálne šiestich mesiacov, kým nový štatutár nevzíde z výberového konania.Augustínová ale vedie knižnicu už od začiatku minuloročného októbra, ukazujú to i príspevky na sociálnych sieťach knižnice. Personálnymi zmenami prešla SNK už na jar minulého roka, keď šéfka rezortu kultúry odvolala dovtedajšiu riaditeľku Katarínu Krištofovú a namiesto nej dočasne vymenovala na daný post Ivanu Kostrabovú.Nového šéfa má od 1. augusta aj Štátna vedecká knižnica v Prešove , ministerka kultúry Šimkovičová vymenovala do funkcie Ľubomíra Baláža. Nový riaditeľ knižnice vyštudoval na Prešovskej univerzite v odbore umelecko-výchovných predmetov, v rigoróznej práci sa zameriaval na monumentálne sochárske diela. Ministerstvo uvádza, že ide o dlhoročného kultúrneho pracovníka a mediálneho profesionála.„Viac než desať rokov pôsobil ako kultúrny referent mesta Bardejov, kde koncepčne pripravoval kultúrne a spoločenské podujatia, následne viedol Bardejovskú televíznu spoločnosť ako konateľ a riaditeľ. Od roku 2024 pôsobí priamo v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove, kde sa venuje digitalizácii audiovizuálneho fondu historického dedičstva, pre jeho zachovanie, udržanie kvality a historickej hodnoty pre ďalšie generácie," priblížila Bačinská.Do funkcie riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín bol ministerkou kultúry vymenovaný Ján Štovka . Ako Bačinská uviedla, šéfka rezortu kultúry ho vymenovala po úspešnom výberom konaní. Do funkcie nastúpil 1. augusta.„Ako dlhoročný umelecký vedúci folklórneho súboru Dúbrava a primáš viacerých hudobných telies sa aktívne venoval uchovávaniu a rozvoju tradičnej kultúry. Spolupracoval na mnohých kultúrnych a spoločenských podujatiach, na výročiach prešovskej nemocnice či na výrobe dokumentárnych a umeleckých projektov ako „Spevy môjho rodu“, „Ljubov – PULS“, alebo kalendár „Nežná krása ulice“," uviedla Bačinská.Doplnila, že Štovka je aj úspešným fotografom a držiteľom prestížneho európskeho titulu Master Qualified European Photographer (MQEP), ktorý udeľuje Federácia európskych profesionálnych fotografov. Za sebou má spoluprácu s inštitúciami, ako sú STVR, Slovakia Travel či Prešovský samosprávny kraj, na konte má tiež desiatky vizuálnych projektov, ktoré propagovali kultúrne hodnoty a identitu regiónov Slovenska.Rezort kultúry vyhlásil výberové konanie na post riaditeľa Fondu pred niekoľkými týždňami, záujemcovia sa mohli hlásiť najneskôr do 10. júla. Výberové konanie sa konalo vo štvrtok 24. júla. Podľa MK SR výberové konanie na post riaditeľa šéfa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín prebehlo transparentne.Predmetné výberové konanie ale kritizovali viaceré politické subjekty. Hnutie Slovensko krátko po výberovom konaní apelovalo na jeho zrušenie a zopakovanie transparentnou formou, ktorá bude férová a pod verejnou kontrolou.Poslanec NR SR Peter Pollák a bývalá ministerka kultúry Natália Milanová poukázali na to, že výber nového šéfa Fondu, ktorý každoročne rozdeľuje milióny eur na podporu menšinovej kultúry, prebehol za zatvorenými dverami, bez informovania verejnosti, a tiež bez prítomnosti médií a odbornej verejnosti. Ku kritike sa neskôr pripojilo aj Kresťanskodemokratické hnutie Maďarská aliancia podala podnet na preskúmanie zákonnosti postupu ministerstva pri výberovom konaní na funkciu riaditeľa Fondu. Obrátili sa na Generálnu prokuratúru , konanie rezortu kultúry podľa nich vytvára podozrenie z protizákonného či účelového výberového konania.Ministerstvu vytýkali spôsob zverejnenia informácií na stránke www.profesia.sk, 10-dňovú lehotu na podanie prihlášok či nezverejnenie mien a projektov uchádzačov. Vypočutie kandidátov podľa nich prebehlo za zatvorenými dverami, známe nebolo ani zloženie výberovej komisie a výsledky hodnotenia projektov riadenia fondu. Od prokuratúry strana očakáva preskúmanie týchto praktík.