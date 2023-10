Šimkovičová vymenovala dôvody, prečo by mala byť ministerkou kultúry. Nálepku dezinformátora odmieta

Všeobecný rozhľad aj skúsenosti

Nálepku dezinformátora odmieta

18.10.2023 (SITA.sk) - Nominantka Slovenskej národnej strany na post ministerky kultúry Martina Šimkovičová SNS ) vymenovala dôvody, prečo bude dobrou ministerkou.Šimkovičová sa na facebookovom profile Televízia Slovan vyjadrila, že ako bývalá moderátorka disponuje širokým všeobecným rozhľadom a ako bývalá členka parlamentu disponuje aj politickými skúsenosťami.„Môžem o sebe s určitosťou povedať, že som charakterovo konzistentná," uviedla Šimkovičová a dodala, že nomináciu prijala s plnou vážnosťou.„V čase silnej informačnej cenzúry som prijala prácu v súkromnej televízii s úmyslom objektívne vyvážiť informačnú nevyrovnanosť. Akúkoľvek spojitosť s nálepkou dezinformátora z hĺbky duše odmietam. Prepáčte mi, ale vnímam to ako hlboké nedorozumenie," vyhlásila Šimkovičová a pokračovala, že disponuje riadnym vysokoškolským vzdelaním.„V mojej rigoróznej práci som sa venovala vplyvu médií na psychiku detí," dodala nominantka na post ministerky kultúry s vierou, že v prípade prijatia jej nominácie bude ministerstvo kultúry riadna, vážená a rešpektujúca inštitúcia.„Verím, že slovenská spoločnosť sa vie zhodnúť na tom, že sa nechceme medzi sebou hádať. Som presvedčená, že hádky pramenia z nedorozumenia a z nerešpektovania. Som pripravená diskutovať a konať tak, aby dochádzalo k vzájomnému pochopeniu a rešpektu. Považujem to za základný stavebný kameň kultúry spoločnosti. Ak by sme nateraz dokázali odhodiť predsudky za hlavu a nechali ma naplno pracovať, rada budem čeliť objektívnej konštruktívnej kritike mojej práce v budúcnosti," uzavrela Šimkovičová.