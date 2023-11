Šimkovičová zamietla nápad Kuffu, intronizácia Krista za kráľa Slovenska nebude (video)

21.11.2023 (SITA.sk) - Intronizácia Krista za kráľa Slovenska je iniciatívou štátneho tajomníka Ministerstva kultúry (MK) SR Štefana Kuffu (nominant SNS ).Ako uviedla ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS), s Kuffom si záležitosť vydiskutovali a rezort takúto iniciatívu vyvíjať nebude. Šimkovičová zdôraznila, že je to mimo ministerstva kultúry.Štátny tajomník MK SR Kuffa pred časom v rámci úvodnej omše Trnavskej novény za ministerstvo kultúry verejne prisľúbil, že budú iniciovať intronizáciu Krista za kráľa Slovenska. Obrátil sa i na prítomných biskupov a poprosil ich o zasvätenie Slovenska Kristovi Kráľovi, a to za prítomnosti celej vlády i všetkých biskupov.Konferencia biskupov Slovenska sa od Kuffových slov dištancovala. V stanovisku uviedla, že chrám je miestom modlitby a nemal by v ňom byť priestor na apely rozdeľujúce veriacich.