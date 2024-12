Šimkovičovej ministerstvo dá na novú výzvu bezmála milión eur, určená bude pre znevýhodnené skupiny

Zameriava sa na boj proti predsudkom

13.12.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR dá na novú výzvu v programe Kultúra znevýhodnených skupín bezmála milión eur. Žiadatelia môžu predkladať projekty zamerané na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva do 9. januára budúceho roka.Informuje o tom vedúca Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská . Doplnila, že bližšie informácie sú dostupné na webe ministerstva.Program podporuje kultúrne aktivity zamerané na osoby so zdravotným či iným znevýhodnením.„Zahŕňa podporu kultúrnych aktivít týchto osôb a skupín, pričom kladie dôraz na rovnosť príležitostí, integráciu do spoločnosti, prevenciu a elimináciu všetkých foriem násilia, diskriminácie a neznášanlivosti, vrátane rasizmu a xenofóbie. Program sa zameriava aj na boj proti predsudkom a extrémizmu, podporu výchovy k tolerancii, posilňovanie sociálnej i rodinnej súdržnosti a rozvoj medzikultúrneho dialógu,“ priblížila Bačinská.Vo výzve sú vítané projekty, ktoré sa zameriavajú napríklad na kultúrne aktivity osôb so zdravotným znevýhodnením, vydávanie neperiodických publikácií v oblasti literatúry i periodických publikácií, vydávanie multimediálnych nosičov, ale napríklad aj na tvorbu aplikácií a webových sídel, ktoré pomáhajú rozvíjať kultúrne aktivity pre tieto skupiny osôb.Rovnako možno zapojiť aj projekty zamerané na kultúrne aktivity cieliace na neformálne vzdelávacie podujatia, výskumné projekty na zlepšenie dostupnosti kultúry pre zdravotne znevýhodnených, a tiež debarierizáciu a sprístupňovanie kultúry pre tieto osoby.„Program je zameraný na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím, vrátane telesného, mentálneho, zrakového a sluchového postihnutia, ako aj osôb so psychickými ochoreniami a ochranu ich duševného zdravia. Ďalej podporuje aktivity seniorov, detí a mládeže ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením,“ uviedla ďalej Bačinská.Medzi priority programu patrí podpora kultúrnych podujatí pre deti a mládež, kultúrne aktivity zamerané na podporu zdravia, a tiež podporu sprístupňovania kultúrnych formátov a kultúrnej infraštruktúry pre zdravotne hendikepovaných i ďalšie znevýhodnené osoby.Projekty možno predkladať vo viacerých podprogramoch, a to Živá kultúra, Vydavateľská a publikačná činnosť, Periodická tlač (noviny a časopisy), Neformálne vzdelávanie a výskum a Informačná debarierizácia.