Šimkovičovej ministerstvo nevidí dôvod na odvolanie Flach, návrh progresívcov považuje za neadekvátny

Spáchanie priestupku

Dôvodom pochybenia bola absencia interných smerníc

21.7.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR považuje návrh na odvolanie Petry Flach z postu riaditeľky Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana za neadekvátny a účelový. Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská . Reagovala tak na nedávnu tlačovú besedu hnutia Progresívne Slovensko (PS) , ktoré ministerku Martinu Šimkovičovú (nom. SNS ) vyzvalo na odvolanie Flach.Progresívne Slovensko argumentovalo rozhodnutím orgánu verejnej moci o porušení zákona, v ktorom sa konštatuje, že riaditeľka Bibiany je vinná z priestupku, porušené bolo ústavné právo na prístup k informáciám."Petra Flach sa uznáva vinnou zo spáchania priestupku na úseku práva na prístup k informáciám," citovala poslankyňa PS Dana Kleinert. Objasnila, že už niekoľko mesiacov sa od inštitúcie dožadovala jednoduchej informácie, na ktorú má zo zákona právo. Dodala, že Flach jej informáciu nielenže nesprístupnila, ale ani o tom procesne nevydala rozhodnutie, čo by však podľa zákona mala urobiť. Toto konanie Kleinert právne napadla.Vzhľadom na to, že jej požadované informácie neboli sprístupnené, podala podnet na priestupkové oddelenie aj na Generálnu prokuratúru SR . Tá jej dala za pravdu a konanie Bibiany označila za nezodpovedajúce právnym normám o prístupe k informáciám. Potom sa so žalobou obrátila na správny súd a aj na okresný úrad.Uviedla, že pred niekoľkými dňami obdržali prvostupňové rozhodnutie okresného úradu, ktoré jasne hovorí, že Petra Flach je vinná z priestupku. Bačinská v reakcii MK SR pripustila, že k pochybeniu, ktoré bolo predmetom správneho konania, došlo. Zdôraznila ale, že situácia bola vyriešená, náprava bola zabezpečená a organizácia poskytla súčinnosť."Je dôležité zdôrazniť, že dôvodom pochybenia bola absencia interných smerníc, ktoré neexistovali ani za predchádzajúceho vedenia pod vedením riaditeľky Zuzany Liptákovej. Za súčasného vedenia boli tieto kľúčové procesné dokumenty dopracované, schválené a zavedené do praxe, čím sa výrazne zvýšila transparentnosť a právna istota v činnosti Bibiany," uviedla ďalej Bačinská.Prízvukovala, že v súčasnosti Bibiana funguje na plne profesionálnej úrovni. Potvrdzuje to podľa nej i skutočnosť, že vlani získala inštitúcia prestížne ocenenie Najlepší obstarávateľ vo verejnej správe. "Táto cena odzrkadľuje zásadný posun k efektivite, zákonnosti a otvorenosti hospodárenia," dodala Bačinská.Na základe uvedeného ministerstvo nevidí dôvod na odvolanie Flach. "Oveľa väčším verejným záujmom je podpora kontinuity zlepšovania fungovania inštitúcie, než sankcionovanie za pochybenie, ktoré bolo spôsobené systémovým dedičstvom predchádzajúceho obdobia a ktoré bolo medzičasom zodpovedne vyriešené," uzavrela Bačinská.