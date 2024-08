Šimkovičovej ministerstvo obhajuje výber nového správcu kaštieľa v Budmericiach, kritériom na víťaza bola najnižšia cena

Informácie Transparency International Slovensko

Proces obstarávania dodávateľa služieb

Audit pri správe pamiatky

23.8.2024 (SITA.sk) - Pri zákazke na správcu kaštieľa v Budmericiach bola kritériom na víťaza najnižšia cena. Pre agentúru SITA to uviedlo Ministerstvo kultúry SR v súvislosti so zmenou správcu budmerického kaštieľa. Tým sa podľa zmluvy stala firma KRINO stav, s.r.o. z Cífera.Ako uviedlo ministerstvo, táto firma si za služby účtuje 12 400 eur mesačne bez DPH, čo je podľa rezortu kultúry menej, než stáli služby poskytované Obecnými službami Budmerice, s.r.o.Zo zmluvy vyplýva, že s DPH by firme malo ministerstvo uhradiť mesačne sumu 14 880 eur. Podľa zmluvy s Obecnými službami Budmerice, ktorá je prístupná v Centrálnom registri zmlúv , obecný podnik účtoval za služby 12 500 eur mesačne bez DPH. V zmluve je poznámka, že poskytovateľ uplatňuje sadzbu DPH vo výške 10 percent.Podľa informácií, ktoré zverejnilo Transparency International Slovensko (TIS) bola celková suma s DPH fakturovaná obecnými službami 13 750 eur. TIS tiež upozornilo, že rozsah poskytovaných služieb je v oboch zmluvách temer totožný. Zmluva s firmou KRINO stav s. r. o. je uzavretá na dobu určitú, do 31. decembra tohto roka.Transparency okrem iného tvrdila, že informácie o zákazke neboli ani na portáli Úradu pre verejné obstarávanie . Pri veľkosti predmetnej zmluvy, čo je spolu približne 65-tisíc eur, tento postup umožnila nedávna zmena pravidiel verejného obstarávania.„Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky realizovalo podlimitnú zákazku podľa zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky s názvom „Zabezpečenie správy objektu kaštieľa Budmerice vrátane prislúchajúcich budov, zariadení a areálu“ prostredníctvom elektronickej platformy informačného systému elektronického verejného obstarávania. Ministerstvo určilo postup verejného obstarávania na základe predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá bola stanovená podľa predchádzajúceho plnenia v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 01. 02. 2024 medzi ministerstvom a Obecnými službami Budmerice, s.r.o.,“ priblížil rezort kultúry proces obstarávania dodávateľa služieb.Kaštieľ v Budmericiach vzbudil pozornosť na jar tohto roka po tom, ako v ňom generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala oslavoval životné jubileum.Kaštieľ bol pre verejnosť uzavretý začiatkom augusta, rezort kultúry vtedy ukončil so sociálnym podnikom obce Budmerice zmluvu o spolupráci.Ministerstvo kultúry tvrdí, že zmluvu s Obecnými službami Budmerice ukončilo pre viaceré pochybenia, ktoré ukázal audit.„Sme si plne vedomí, že kaštieľ je vzácnou a obľúbenou historickou a národnou kultúrnou pamiatkou, o to viac nás mrzí kritická situácia, ktorú audit Ministerstva kultúry SR pri správe pamiatky odhalil. MK SR v súčasnosti intenzívne vykonáva všetky potrebné kroky, aby bol tento objekt čo najskôr opäť prístupný verejnosti,“ uviedlo vtedy ministerstvo pre agentúru SITA.Budmerický obecný podnik obvinenia odmietol, podľa neho nie sú ničím podložené. Poukázal tiež na to, že zamestnával ťažko zdravotne znevýhodnených ľudí a ukončenie zmluvy s ministerstvom malo za následok skomplikovanie udržania zamestnanosti týchto osôb.