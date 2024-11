Šimkovičovej ministerstvo pripravuje implementáciu Európskeho aktu o slobode médií do slovenskej legislatívy

Kompetencie národného regulátora

Verejný záujem v oblasti vysielania

Pluralita médií a jazyková rozmanitosť

13.11.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR pripravuje implementáciu Európskeho aktu o slobode médiá do slovenskej legislatívy. Vyplýva to z predbežnej informácie k návrhu zákona, ktorú rezort vnútra zverejnil. Európsky akt o slobode médií stanovuje spoločné pravidlá fungovania vnútorného trhu s mediálnymi službami a zriaďuje Európsky akt o slobode médií.Ako uvádza predbežná informácia, akt sa dotýka najmä zákona o mediálnych službách, a tiež regulátora, ktorý na úrovni štátu reguluje oblasť retransmisie, vysielania a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb.V súvislosti s tým je potrebné upraviť nové kompetencie národného regulátora, ako aj zaviesť pravidlá pre prideľovanie štátnej reklamy či upraviť povinnosti poskytovateľov systémov merania sledovanosti.„Zámerom návrhu zákona je zároveň úprava aktuálneho inštitucionálneho nastavenia regulátora - Rady pre mediálne služby, ktorá vykonáva štátnu reguláciu v oblasti vysielania, retransmisie, poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, poskytovania platforiem na zdieľanie obsahu, poskytovania služby informačnej spoločnosti, ktorá je sprostredkovateľskou službou, poskytovania online sprostredkovateľských služieb a poskytovania internetového vyhľadávača v rozsahu vymedzenom všeobecne záväznými právnymi predpismi,“ uvádza ďalej rezort vnútra.Novela má ambíciu zmeniť Radu pre mediálne služby na efektívne fungujúci úrad, kde funkciu štatutárneho orgánu bude vykonávať jedna osoba namiesto deväťčlennej rady, ako je to v súčasnosti. V súčasnosti je Rada pre mediálne služby rozpočtovou organizáciou.Jej poslaním je „presadzovať verejný záujem v oblasti vysielania, retransmisie, poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, poskytovania platforiem na zdieľanie obsahu, poskytovania sprostredkovateľskej služby, poskytovania online sprostredkovateľských služieb a poskytovania internetového vyhľadávača“, ale aj ochrana slobody prejavu, práva na informácie a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu.Svoju činnosť by mala vykonávať nezávisle a transparentne, a to v súlade s cieľmi, ako je pluralita médií, kultúrna a jazyková rozmanitosť, ochrana spotrebiteľa, ale aj nediskriminácia a podpora spravodlivej hospodárskej súťaže. Orgánmi regulátora sú v súčasnosti štatutárny orgán v podobe rady, predseda rady, ktorý môže v mene regulátora konať samostatne, a tiež výkonný orgán, ktorým je riaditeľ.„Nové inštitucionálne nastavenie regulátora spolu s rozšírením jeho aktuálnych kompetencií má za cieľ zabezpečiť optimálne uplatňovanie Európskeho aktu o slobode médií v podmienkach Slovenskej republiky,“ uzavrel rezort kultúry. Verejnosť môže pripomienky k predbežnej informácii zasielať do 25. novembra, začiatok pripomienkového konania sa očakáva v decembri.