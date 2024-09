Šimkovičovej ministerstvo v dohľadnom čase zverejnení úspešných žiadateľov v programe Obnovme si svoj dom

Dotácie kritizovalo Kresťanskodemokratické hnutie

Tvrdenia SaS označilo ministerstvo za zavádzajúce

10.9.2024 (SITA.sk) - Úspešní žiadatelia v programe Obnovme si svoj dom by mali byť v dohľadnom čase zverejnení. Ako pre agentúru SITA uviedla vedúca Oddelenia komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská , šéfka rezortu kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) podpísala všetky protokoly.Úspešní žiadatelia by mali byť zverejnení po kontrole nedoplatkov do poisťovní. Následne by s nimi, po zavŕšení tohto procesu, mali byť podpísané zmluvy.„Dôvodom zdržania procesu bol vnútorný audit a následné úpravy interných smerníc týkajúcich sa dotačných programov Ministerstva kultúry SR s novelou zákona o rozpočtových pravidlách štátu,“ ozrejmuje Bačinská príčiny.Meškajúce dotácie pre žiadateľov v grantovej schéme Obnovme si svoj dom kritizovalo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) . Tvrdilo, že odborné komisie vznikali dlhé mesiace, a hoci už ukončili svoje rozhodovanie, stále čakajú na schválenie.Hnutie tiež 9. septembra uviedlo, že prostriedky na obnovu pamiatok sú stále v nedohľadne, pričom ak by ich aj žiadatelia dostali, stavebnú sezónu už poväčšine nestihnú a peniaze by sa tak vrátili do štátneho rozpočtu.Kresťanskí demokrati poznamenali, že minuloročné výzvy pritom boli, vzhľadom na parlamentné voľby v septembri 2023, pripravené s predstihom. Nové vedenie rezortu kultúry ale podľa KDH túto výhodu nevyužilo.Kritiku na meškanie prostriedkov začiatkom augusta predniesla aj opozičná strana Sloboda a Solidarita . Ministerstvo kultúry (MK) SR vtedy v reakcii označilo tvrdenia SaS za zavádzajúce. Zdôraznilo, že schválené žiadosti sa rozhodli pozdržať do 1. augusta, keď vstúpila do platnosti novela zákona o rozpočtových pravidlách.„V zmysle nej bude mať žiadateľ, ktorému boli schválené kapitálové výdavky, k dispozícii finančné prostriedky o rok dlhšie, než ako to umožňovala doteraz platná legislatíva,“ uviedla vtedy Bačinská. O tom, že sa rozhodlo pozdržať schválené žiadosti projektu Obnovme si svoj dom do 1. augusta ministerstvo informovalo približne v polovici júla.Koncom tohtoročného mája tiež uviedlo, že spustilo proces hodnotenia žiadostí v programe Obnovme si svoj dom a vymenovalo členov hodnotiacich komisií. Tie by mali hodnotiť v tomto roku viac ako 990 projektových žiadostí. Krátko predtým ministerstvo kritizovali viaceré opozičné parlamentné politické subjekty, hovorili o meškaní hodnotenia projektov, aj o ohrození projektu Obnovme si svoj dom.