Šimkovičovej ministerstvo vyhlásilo výzvy v dotačnom programe Obnovme si svoj dom na rok 2025

31.10.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR vyhlásilo výzvy v dotačnom programe Obnovme si svoj dom pre rok 2025. Vyplnené a korektne zaregistrované žiadosti o dotácie, spolu s prílohami, je potrebné predložiť ministerstvu do 31. decembra tohto roka.Informuje o tom vedúca Oddelenia komunikácie MK SR Petra Bačinská . Zdôraznila tiež, že na získanie dotácie nejestvuje právny nárok. Aktuálna výzva sa týka štyroch podprogramov, a to 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok, 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu, 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave a 1.6 Reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok.„Výzvy v podprogramoch 1.2 – Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva a podprograme 1.5 – Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy budú vyhlásené v najbližšom období," doplnila Bačinská. Na program Obnovme si svoj dom je v budúcoročnom rozpočte určených deväť miliónov eur, po 4,5 milióna na bežné aj kapitálové výdavky.„Cieľom podprogramov Obnovme si svoj dom je podpora projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, prípravy a realizácie ich obnovy a rovnako tak prezentácia ich využitia v súlade s ich pamiatkovými hodnotami. Zároveň ide o systémovú podporu subjektov zainteresovaných v procese ochrany pamiatkového fondu, obnovy a konzervácie národných kultúrnych pamiatok a obnovy historických parkov a záhrad," priblížila Bačinská.Dodala, že z programu sú podporované aj projekty prípravy a realizácie obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok. Zahŕňa to aj prezentáciu ich využitia, v súlade s ich pamiatkovými hodnotami. Žiadosti treba podávať výlučne elektronicky, a to prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk.„Nevzťahuje sa to však na fyzické osoby - nepodnikateľov, ktorí nemajú aktivovanú schránku na doručovanie na ústrednom portáli www.slovensko.sk," upozornila Bačinská s tým, že fyzické osoby, nepodnikatelia, môžu ministerstvu odovzdať žiadosti s potrebnými náležitosťami aj v písomnej forme. Presnejšie informácie o výzvach možno nájsť na webe ministerstva.