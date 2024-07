Šimkovičovej ministerstvo zverejnilo výzvu na predkladanie návrhov na členov Rady Fondu na podporu umenia

Podávanie návrhov

Konkrétne podmienky

27.7.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR zverejnilo výzvu na predkladanie návrhov na členov Rady Fondu na podporu umenia (FPU) Od 1. augusta nadobudne účinnosť zmena, na ktorej základe bude mať Rada FPU 13 členov, pričom ôsmich z nich bude menovať ministerka kultúry Martina Šimkovičová , nom. SNS ). Jedného z nich bude menovať na základe návrhu starostov obcí, primátorov miest a predsedov samosprávnych krajov.„Na základe uvedeného Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyzýva starostov obcí, primátorov miest a predsedov samosprávnych krajov, ako aj iné osoby na predloženie návrhov na vymenovanie členov rady Fondu na podporu umenia. Z predložených návrhov starostov obcí, primátorov miest a predsedov samosprávnych krajov vymenuje ministerka kultúry Slovenskej republiky jedného člena rady," uvádza rezort kultúry na svojom webe. Doplnil, že ďalšie návrhy môže ministerka zohľadniť pri vymenúvaní ďalších členov rady.Návrhy je možné podávať do 31. júla, a to osobne v podateľni MK SR, alebo poštou. Rozhodujúci bude dátum podania, alebo dátum na poštovej pečiatke.„Na návrhy doručené po lehote, neúplné návrhy a na návrhy na kandidátov, ktorí nespĺňajú kritériá uvedené v tejto výzve, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nebude prihliadať," upozornil rezort kultúry.K návrhu je nutné priložiť doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, štruktúrovaný životopis, čestné vyhlásenie, a tiež údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.Konkrétne podmienky, ktoré nominovaní musia spĺňať, sú uvedené na webe ministerstva. Rovnako tam možno nájsť i zoznam funkcií, ktoré nie sú zlučiteľné s funkciou člena rady.„Člen rady je povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom. Člen rady nemôže byť žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia," upozorňuje MK SR. Členovia rady tiež nesmú vykonávať funkcie v orgánoch politických subjektov, vystupovať v ich mene, či pôsobiť v ich prospech.