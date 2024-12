Šimkovičovej nominanti vo Fonde na podporu umenia nečakane prišli do práce, nevedeli vysvetliť vlastné návrhy zmien

Tlak verejnosti a kultúrnej obce

Nová podoba štatútu

Devastačné následky

20.12.2024 (SITA.sk) - Nominanti ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS ) vo Fonde na podporu umenia (FPU) nečakane prišli do práce, nevedeli však vysvetliť vlastné navrhované zmeny v súvislosti s rokovacím poriadkom a štatútom fondu. Upozornila na to poslankyňa a podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Zora Jaurová PS ).Zároveň avizovala, že bude iniciovať osobitné zasadanie výboru pre kultúru a médiá. Predvolať navrhuje aj zástupcov Fondu na podporu umenia, ako aj zástupcov ministerstva kultúry.Poslankyňa pripomenula, že na zasadnutí Rady Fondu na podporu umenia navrhli zásadné zmeny v interných dokumentoch fondu, ako je rokovací poriadok či štatút fondu. Podľa Jaurovej by sa tak zásadným spôsobom zmenilo nielen fungovanie fondu, ale úplne by ho paralyzovali.„Napríklad by fond musel zrušiť doteraz všetky vyhlásené výzvy. Mnohé z navrhovaných zmien boli v rozpore so zákonom o Fonde na podporu umenia. Navyše ich predkladatelia ani nevedeli vysvetliť, prečo zmeny navrhujú a bolo očividné, že svoje vlastné návrhy vidia na zasadaní prvýkrát. Našťastie, vďaka tlaku verejnosti a kultúrnej obce tieto zmeny štatútu nakoniec neprešli a fond o nich bude rokovať až v januári,“ priblížila Jaurová stredajšie rokovanie Rady FPU.Ako dodala, práve na mimoriadnom rokovaní parlamentného výboru sa ich chcú pýtať, prečo tieto zmeny navrhujú, a tiež to, ako chcú sfunkčniť tento veľmi dôležitý fond. Nový štatút Fondu na podporu umenia zatiaľ nebol schválený a rozhodne sa o ňom na zasadnutí, ktoré sa uskutoční 29. januára.Ako informovala hovorkyňa fondu Eva Turanská , predložený návrh novej podoby štatútu obsahuje napríklad zmenu pôsobnosti fondu a zrušenie existujúcej štruktúry podpory. Navrhované zmeny sa taktiež dotýkajú rozdelenia kompetencií jednotlivých orgánov fondu či povinností odborných komisií. Na možné negatívne dopady týchto zmien upozornil aj riaditeľ fondu.„Rada fondu sa uzniesla, že návrh novej podoby štatútu bude sprístupnený na pripomienkovanie všetkým členom rady aj kancelárii fondu,“ uviedla Turanská.Rada fondu však schválila nové znenie svojho rokovacieho poriadku. Riaditeľ a predseda fondu predložia schválený rokovací poriadok na posúdenie dozornej komisii fondu. Viaceré schválené zmeny totiž považujú za v rozpore so zákonom o fonde. Mnohé sa im totiž javia ako nelogické, protirečivé alebo nevykonateľné.Zmena štatútu FPU pochová financovanie veľkej časti doposiaľ podporovanej kultúry. Upozornili na to aktivisti z platformy Otvorená kultúra!, ako aj ZMOS Únia miest Slovenska či viaceré ďalšie kultúrne inštitúcie. Nový štatút podľa nich ešte viac rozšíri kompetencie rady a výrazne pozmení štruktúru podpornej činnosti FPU. Podľa aktivistov z nej majú byť vylúčené viaceré zásadné podprogramy, vrátane podpory kultúrnych centier, festivalov, múzeí, galérií, knižníc či medziodborových aktivít. To bude mať podľa nich devastačné následky pre slovenskú kultúru.