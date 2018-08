Šimon Bujna skončil na ME v dvojstovke už v rozbehu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky kvalifikácie:



muži:



200 m



3. rozbeh: 1. Eseosa Desalu (Tal.) 20,39

2. Stuart Dutamby (Fr.) 20,64

...7. Šimon BUJNA (SR) 21,26

Berlín 8. augusta (TASR) - Z rozbehov na 200 m na ME atlétov v Berlíne nepostúpil v stredu ďalej Šimon Bujna. Za svojimi možnosťami výrazne zaostal a dobehol až posledný siedmy časom 21,26, a to mal v tomto roku už zabehnutých 20,67.Postupový kľúč do semifinále, v ktorom pobeží večer (20.15) už aj nasadený Ján Volko, bol traja najlepší plus dvaja s časom.