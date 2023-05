Simon: Nechceme byť súčasťou chaosu, za ktorý môže aj Heger (video)

Nie každý človek vie byť politikom

22.5.2023 (SITA.sk) - Spojená strana Maďarské fórum Občianski demokrati Slovenska , Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana trvá na stanovisku, že nebude súčasťou chaosu.Povedal to v pondelok na tlačovej besede Zsolt Simon zo spojenej strany v reakcii na to, že v nedeľu na rokovaní odmietli ponuku strany Demokrati na volebnú spoluprácu.Podľa neho nejde o žiadne nové stanovisko, pretože ich strana deklarovala tento postoj od začiatku. Za súčasný chaos na Slovensku je podľa neho zodpovedný aj Eduard Heger (Demokrati).„Musíme povedať, že ani núteným odchodom z vlády sa človek nezmení a nezbaví sa zodpovednosti za chaos. Rovnako ako nie každý človek môže byť lekárom, nie každý človek vie byť povolaním politikom,“ zhodnotil Simon.Zdôraznil, že sa profilujú ako alternatívne riešenie pre stredopravého voliča, ktorý nechce návrat Roberta Fica Smer-SD ) a mafie, ale ani pokračovanie súčasného chaosu. Chcú si zachovať svoju tvár, pretože to pokladajú za svoju silnú stránku.„My sme neprestreli červený koberec Robertovi Ficovi, aby sa vrátil, my sme to nespôsobili. Medzi nami nie je nikto, kto by sedel vo vláde Roberta Fica a ani nikto, kto by nepomáhal chaosu rozpadnutej vlády,“ skonštatoval Simon.Dodal, že mienia prinášať riešenia, ktoré nie sú šité horúcou ihlou. Pripomenul, že už v utorok ráno môže predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) vyhlásiť voľby do parlamentu a nechcú žiadne riešenia na poslednú chvíľu. Zároveň sa spýtal, prečo ich Heger nepozval na rokovanie na sobotu ráno, ale až na nedeľu večer.