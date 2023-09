Šimon Nemec by už teraz zvládol rolu obrancu v prvom tíme New Jersey Devils, nepochybuje expert

Zvykanie si na nový život

Nové rekordy súťaže

23.9.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec má šancu vybojovať si v najbližších týždňoch miesto v prvom tíme klubu New Jersey Devils zo zámorskej NHL pre sezónu 2023/2024.Podľa experta Stevena Ellisa z portálu Daily Faceoff bude druhý hráč vlaňajšieho draftu nováčikov patriť medzi najsledovanejších mladých hráčov v tréningových kempoch klubov profiligy."Minulý ročník bol pre neho zvykaním si na život v Severnej Amerike. Bol samostatný, kúpil si auto a varil si. Pre 18-ročného je veľmi náročné presťahovať sa cez pol sveta na neznáme miesto, cestovať autobusmi a bojovať o každú šancu. On tú svoju využil naplno a patril k najlepším hráčom AHL vo veku do 20 rokov. Devils majú jasných prvých päť obrancov, voľné miesto zostáva na pravej strane v treťom páre. Niet pochýb o tom, že Nemec by zvládol takú rolu, ale nemohol by tím zvoliť trpezlivejší prístup? " pýta sa odborník.Nemec nazbieral v ostatnej sezóne v tíme Utica Comets spolu 34 bodov (12+22) v 65 zápasoch AHL.V počte gólov aj bodov stanovil nové rekordy súťaže pre obrancu do 19 rokov, v produktivite o jeden bod prekonal predošlé historické maximum Dava Maloneyho zo sezóny 1974/1975.Zvolili ho do All-Star tímu nováčikov a od svojho klubu dostal Cenu Iana Andersona za najväčšie zlepšenie počas súťažného ročníka.