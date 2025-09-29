Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 29.9.2025
 Šport

29. septembra 2025

Šimon Nemec opäť bodoval v príprave NHL


Tagy: Šimon Nemec

Nemec bol druhý najvyťaženejší obranca „diablov“, na ľade strávil 25:54 min a mal jednu strelu.



Šimon Nemec opäť bodoval v príprave NHL

Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec z New Jersey Devils bodoval aj vo svojom treťom dueli v príprave na novú sezónu zámorskej NHL. V domácom súboji s Washingtonom zaznamenal asistenciu, jeho tím však napokon prehral 2:3 po nájazdoch.


Nemec bol druhý najvyťaženejší obranca „diablov“, na ľade strávil 25:54 min a mal jednu strelu. Podieľal sa na vyrovnávajúcom zásahu domácich na 2:2 štyri minúty pred koncom riadneho času, keď udržal puk v útočnom pásme a na konci kombinácie jeho tímu bol gólový Shane Lachance. V predchádzajúcich dvoch prípravných stretnutiach si Nemec rovnako pripísal po jednej asistencii. V zostave Washingtonu sa stále neobjavil jeho krajan Martin Fehérváry, ktorý v apríli absovloval operáciu kolena.

Devils odohrali v noci na pondelok dva prípravné zápasy, druhý tím „diablov“ prehral na ľade Ottawy 0:2.

prípravné zápasy NHL:
New Jersey - Washington 2:3 pp a sn /Š. NEMEC (NJ) 0+1/,
Ottawa - New Jersey 2:0,
Minnesota - Chicago 1:4,
Carolina - Nashville 4:2,
Edmonton - Vancouver 4:3


Tagy: Šimon Nemec
nasledujúci článok >>
Liga majstrov: Barcelona privíta v šlágri obhajcu PSG, Slavia na San Sire s Interom
<< predchádzajúci článok
Grigar skončil v kajak kros individuáli štvrtý, zlato pre Llorenteho

