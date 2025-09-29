|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 29.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Michal, Michaela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. septembra 2025
Šimon Nemec opäť bodoval v príprave NHL
Tagy: Šimon Nemec
Nemec bol druhý najvyťaženejší obranca „diablov“, na ľade strávil 25:54 min a mal jednu strelu.
Zdieľať
Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec z New Jersey Devils bodoval aj vo svojom treťom dueli v príprave na novú sezónu zámorskej NHL. V domácom súboji s Washingtonom zaznamenal asistenciu, jeho tím však napokon prehral 2:3 po nájazdoch.
Nemec bol druhý najvyťaženejší obranca „diablov“, na ľade strávil 25:54 min a mal jednu strelu. Podieľal sa na vyrovnávajúcom zásahu domácich na 2:2 štyri minúty pred koncom riadneho času, keď udržal puk v útočnom pásme a na konci kombinácie jeho tímu bol gólový Shane Lachance. V predchádzajúcich dvoch prípravných stretnutiach si Nemec rovnako pripísal po jednej asistencii. V zostave Washingtonu sa stále neobjavil jeho krajan Martin Fehérváry, ktorý v apríli absovloval operáciu kolena.
Devils odohrali v noci na pondelok dva prípravné zápasy, druhý tím „diablov“ prehral na ľade Ottawy 0:2.
prípravné zápasy NHL:
New Jersey - Washington 2:3 pp a sn /Š. NEMEC (NJ) 0+1/,
Ottawa - New Jersey 2:0,
Minnesota - Chicago 1:4,
Carolina - Nashville 4:2,
Edmonton - Vancouver 4:3
Tagy: Šimon Nemec
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Liga majstrov: Barcelona privíta v šlágri obhajcu PSG, Slavia na San Sire s Interom
Liga majstrov: Barcelona privíta v šlágri obhajcu PSG, Slavia na San Sire s Interom
<< predchádzajúci článok
Grigar skončil v kajak kros individuáli štvrtý, zlato pre Llorenteho
Grigar skončil v kajak kros individuáli štvrtý, zlato pre Llorenteho