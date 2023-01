Šimon Nemec zaujal zámorského experta svojimi výkonmi, Slováci boli podľa neho jedno z najväčších prekvapení turnaja

Šimon Nemec pôsobí v aktuálnej sezóne v tíme



Šimon Nemec pôsobí v aktuálnej sezóne v tíme Utica Comets v nižšej AHL, v doterajších 25 zápasoch zaznamenal 11 bodov za tri góly a osem prihrávok. Ostatné MS hráčov do 20 rokov boli jeho druhé v kariére, na MSJ 2021 nazbieral štyri asistencie v piatich dueloch. Zahral si už aj na dvoch seniorských svetových šampionátoch a na ZOH 2022 v Pekingu, kde sa tešil z bronzovej medaily. Je tiež úradujúci vicemajster Slovenska s HK Nitra

7.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejkový obranca Šimon Nemec ako kapitán slovenskej reprezentácie do 20 rokov na nedávnych majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie v Kanade nazbieral päť bodov za gól a štyri asistencie v piatich zápasoch.Jeho výkony sa páčili aj expertovi Tonymu Ferrarimu z magazínu The Hockey News, ktorý označil 18-ročného rodáka z Liptovského Mikuláša za najlepšieho hráča na MSJ 2023 spomedzi nádejí klubu zámorskej NHL New Jersey Devils "Slováci boli jeden z najzaujímavejších tímov a jedno z najväčších prekvapení turnaja. Nemec mal na tom veľký podiel aj po ofenzívnej stránke, keďže mal priemer bod na zápas. Popritom hral slušne v obrane. Ako líder slovenského tímu na seba zobral zodpovednosť, využíval svoju postavu v súbojoch pred bránkou a sťažoval hru súperom. Pomohol dotlačiť Kanaďanov na pokraj vypadnutia vo štvrťfinále, ktoré mohlo dopadnúť akokoľvek," napísal Ferrari o dvojke vlaňajšieho draftu nováčikov do NHL.