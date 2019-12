Simply Red v Bratislave oslávia 35. výročie kariéry Foto: Vivien Simply Red v Bratislave oslávia 35. výročie kariéry Foto: Vivien

Bratislava 17. decembra (OTS) - Úspešné anglické zoskupenie Simply Red si v roku 2020 podmaní Európu. Počas jesene v 33 mestách oslávia 35. výročie svojej hudobnej kariéry dávkou najznámejších hitov, ale aj novinkami z posledného Blue Eyed Soul. V Bratislave vystúpia 20. 11. 2020 v AXA Arena NTC.Pre hudobnú skupinu Simply Red, na čele so spevákom Mickom Hucknallom, sa budúci rok stane výrazným míľnikom kariéry. 35. výročie vzniku kapely a pôsobenia na celosvetovej hudobnej scéne oslávia priamo na pódiu!Anglická formácia s červenovlasým spevákom naplánovala 33-dňové turné po Spojenom kráľovstve, Írsku a Európe. Koncertná oslava významného výročia naprieč Európou odštartuje už budúcu jeseň. Nevynechá ani zastávku na Slovensku. Bratislavský koncert sa uskutoční 20. 11. 2020 v AXA Arena NTC. Predčasný darček sebe aj fanúšikom však skupina nadelila už koncom tohtoročného novembra.Svetlo sveta uzrel funky album s názvom “Blue Eyed Soul”. Fanúšikovia sa tak môžu na budúcoročný koncert pripraviť a spolu s kapelou spievať aj najčerstvejšie skladby. Okrem noviniek zaznejú i notoricky známe hity ako „Stars“, „Holding Back the Years“, „Fairground“ a „Money’s Too Tight To Mention“. O masívny spev publika tak iste núdza nebude.Mick Hucknall, je spevákom, skladateľom Simply Red a rovnako lídrom skupiny už od jej začiatku v roku 1985. Od roku 1986 ho sprevádza saxofonista Ian Kirkham. Súčasné zloženie sa nezmenilo od roku 2003 a na najnovšom turné predvedú všetky silné stránky, ktoré sú pre členov zoskupenia typické. „Teší nás, že je o kapelu Simply Red taký záujem. Vstupenky sa aj s ročným predstihom predávajú rýchlosťou blesku. Určite to má na svedomí kombinácia popularity kapely v našich končinách s predvianočným časom. Vstupenky na koncerty a darovaný hudobný zážitok, býva skvelou voľbou vianočného darčeka,“ vyjadrili sa zástupcovia agentúry VIVIEN.O tom, že si kapela kapela plánuje turné spolu s fanúšikmi užiť naplno svedčia aj slová Micka Hucknalla. „Teším sa na živý koncert, pretože je skutočný. Chceme sa baviť“. Ten bratislavksý je naplánovaný na 20. 11. 2020 v priestoroch AXA Arena NTC. Vstupenky na budúcoročný koncert Simply Red sú k dispozícii na www.vivien.sk a v sietiSIMPLY RED / Blue Eyed Soul20. NOVEMBER 2020 / AXA ARENA NTC (Bratislava)Vstupenky sú dostupné na www.vivien.sk a v sieti