Singapur značne obmedzil vstup cudzincov do krajiny, potrebujete súhlas miestnych úradov

Náklady sú na cestujúceho

Tranzit len na niektoré aerolinky

1.12.2021 (Webnoviny.sk) - Vstup cudzincov do Singapuru je značne obmedzený a umožnený iba s predošlým súhlasom miestnych úradov a so zdravotným certifikátom. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.O povolenie na vstup do Singapuru musia všetci cestujúci požiadať ICA (Immigration and Checkpoints Authority) alebo MOM (Ministry of ManPower). „S povolením sa musí preukázať pri vstupe do krajiny a okamžite nastúpiť do karantény v štátnom zariadení a v určené dni absolvovať testy na COVID-19,“ spresňuje rezort.Náklady spojené s karanténou a cestovaním si cestujúci hradí sám. MZVEZ SR pripomína, že v krajine je nosenie rúšok na verejnosti povinné.Pre väčšinu krajín je vstup do Singapuru umožnený predovšetkým za účelom pracovných návštev a podnikania. Pre vybrané krajiny boli zavedené takzvané Safe Travel Lanes, ktorých cieľom je umožniť krátkodobú návštevu krajiny.„Občania majú možnosť na návrat na Slovensko využiť lety viacerých komerčných leteckých spoločností, ktoré frekventovane poskytujú možnosti návratu do hlavných európskych destinácií,“ vysvetľuje rezort diplomacie. Momentálne je tranzit v Singapure umožnený iba na lety vybraných aerolínií.