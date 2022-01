Singel Kamarát otvára dialóg v nostalgickom šate kapely Bufet

V sychravý piatok v závere novembra 2021 dvaja kamaráti Ján Hurtík z kapely Bufet a Tomáš Gregor vo svojom štúdiu Trapptone v objatí hôr medzi všeobecnou rozpravou o živote a aktuálnej situácii nahrali pieseň Kamarát.

Skladba nadobudla prvotné znenie ešte počas nahrávania debutového albumu Petra, Naďa, deti, na samotný album sa však nedostala. „Popravde sme základ piesne nahrali už dávno, pradávno predtým, ešte v lete 2019 v Bratislave, keď mal Tomáš zriadené štúdio v Starej cvernovke, vtedy to bola len taká orientačná gitara a spev,“ prezrádza spevák Ján Hurtík a ďalej pokračuje: „No a medzitým sme my s Bufetom dokončovali náš debutový album „Petra, Naďa, deti“, Tomáš Gregor nahrával svoj druhý album „Zlatý chlap“ a potom do toho prišlo sťahovanie, aj nejaká nová generácia sa narodila, kadejaké iné povinnosti a nutnosti a následne zas korona, čiže nejak nebol čas poriadne to dokončiť. Finálne sme to doklepli vlastne až teraz, kedy náš Kamarát získal konečnú podobu.“

Novinkou sa kapela Bufet pripomína a zároveň sa singel nesie v duchu predzvesti nového albumu, ktorý by mal priniesť zemitejšie a rock'n'rollovejšie tóny. Na prvý pohľad je singel odlišný aj od celkovej predchádzajúcej tvorby kapely Bufet. „To vyplynulo z okolností, nálady a celkového feelingu, že je to posadené v takom pokojnejšom tempe a možno aj z môjho pohľadu taký návrat k folkovým začiatkom mojej hudobnej kariéry, ak sa to tak dá nazvať,“ s úsmevom prezrádza Ján Hurtík.

Text piesne skrsol spevákovi na stretnutí s kamarátom. „Rozoberali sme okrem iného nelichotivú situáciu v étery a ako to tu funguje a mne to prišlo vtipné napísať o tom takúto príjemnú pesničku a tento „slow country“ hábit, ktorý sme jej obliekli, pasuje k nastolenej atmosfére,“ ozrejmuje Ján Hurtík motív piesne.

Bubeník kapely Bufet Viktor Gabaj natočil bicie vo svojom štúdiu Pyranoja sounds. O mix a mastering sa postaral Tomáš Gregor. Samotný nahrávací a produkčný proces majú na svedomí Ján Hurtík a Tomáš Gregor, všetko sa to odohralo na viacerých miestach, ale pritom vždy v štúdiu Tomáša Gregora Trapptone.

Viac informácií o kapele nájdete na stránkach: https://www.facebook.com/bufetband/

YOUTUBE CHANNEL: https://www.youtube.com/user/otiHito

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/bufetband/

Linky na album „Petra, Naďa, deti“SPOTIFY: https://spoti.fi/2tBJnTQ iTUNES: https://apple.co/35vD3dF BANDCAMP: https://bufet.bandcamp.com/