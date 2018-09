Singlistky sa na MS vo vodnom slalome kvalifikovali do semifinále

Na archívnej snímke slovenská vodná slalomárka Monika Škáchová. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Na snímke slovenská vodná slalomárka Monika Škáchová v cieli kategórie C1 do 23 rokov počas finálovej jazdy Majstrovstiev Európy juniorov a do 23 rokov v kanoistike na divokej vode - vo vodnom slalome, v Čunove 18. augusta 2018. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Výsledky kvalifikácie



C1 ženy:



1. Jessica Foxová (Austr.) 101,32 (0),

2. Mallory Franklinová 101,61 (0),

3. Kimberley Woodsová (obe V. Brit.) 108,30 (2), ...

15. Soňa STANOVSKÁ 119,68 (6),

16. Simona MACEKOVÁ 120,17 (4),

20. Monika ŠKÁCHOVÁ (všetky SR) 122,00 (0)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rio de Janeiro 27. septembra (TASR) – Slovenským singlistkám na majstrovstvách sveta slalomárov na divokej vode v brazílskom Riu de Janeiro stačila na postup do semifinále hneď 1. jazda. Najviac v popredí skončila 15. Soňa Stanovská (+18,36), 16. miesto obsadila Simona Maceková (+18,85) a 20. Monika Škáchová (+20,68), zvíťazila najväčšia ašpirantka na titul Austrálčanka Jessica Foxová.Medzi 24 bránkami bolo dôležité vyvarovať sa hrubej chybe a čo najmenej si naťukať trestných sekúnd. Soni Stanovskej sa to príliš nepodarilo, tri dotyky na bránkach 5, 12 a 17 ju však o postup nepripravili a pomerne rýchlou jazdou si bezpečne ustrážila miesto medzi 20 postupujúcimi z 1. jazdy. Len tesne za Stanovskou zaostala Simona Maceková so štyrmi sekundami penalizácie na bránkach 4 a 22. Vyšla jej najmä prvá polovica trate, na ktorej patrila medzi najrýchlejšie.Aj Monika Škáchová sa zmestila do dvadsiatky a ako jedna zo šiestich ukázala čistú jazdu.