Siniaková postúpila do semifinále turnaja WTA v New Yorku

Dvojhra - štvrťfinále:



Kateřina Siniaková (5-ČR) - Bernarda Perová (USA) 4:6, 7:6 (6), 6:3

New York 22. augusta (TASR) - Česká tenistka Kateřina Siniaková nasadená ako piata postúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA v New Yorku.V stretnutí štvrtkového štvrťfinále vyradila domácu Američanku Bernardu Perovú 4:6, 7:6 (6), 6:3.