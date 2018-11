Sipilä: GPS Fínska bola počas manévrov NATO narušená

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Helsinki 11. novembra (TASR) - Fínsky signál navigačnej siete GPS bol počas vojenských cvičení NATO v severských krajinách v uplynulých týždňoch zámerne narušený a vinníkom môže byť Rusko. Vyhlásil to v nedeľu fínsky premiér Juha Sipilä, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters.Vzdušná navigačná služba Fínska v utorok vydala varovanie pre leteckú dopravu vzhľadom na rozsiahle narušenie GPS na severe krajiny. Podobné varovanie vyslalo pre pilotov vo svojom vlastnom vzdušnom priestore aj Nórsko koncom októbra, keď sa začali vojenské cvičenia Severoatlantickej aliancie.povedal Sipilä pre fínsku verejnoprávnu stanicu Yle.Fínsko nie je členom NATO, ale ako spojenec sa zúčastnilo na manévroch Trident Juncture - najväčších vojenských cvičeniach NATO za uplynulé desaťročia, ktoré sa skončili v stredu. Zúčastnili sa na nich sily z 31 krajín. Cvičenia sa odohrávali blízko Ruska - v oblasti rozprestierajúcej sa od Baltského mora po Island.Fínsko zdieľa s Ruskom 1340 kilometrov dlhú štátnu hranicu a komplikované dejiny. V uplynulom čase si vybudovalo bližšie vzťahy s Alianciou, ale k plnému členstvu nepristúpilo v súlade so svojou politikou predchádzania konfliktom so svojím silným východným susedom.