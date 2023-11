Šipoš chce ubezpečiť Pellegriniho, že poslanci z klubu Slovensko už nenarušia žiadne živé vstupy

15.11.2023 (SITA.sk) - Predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš musí ubezpečiť predsedu parlamentu Petra Pellegriniho Hlas-SD ), že žiaden poslanec z klubu nebude narúšať živé vstupy médií.Pellegrini tak reagoval na incident, keď predseda hnutia Slovensko Igor Matovič ešte pred začiatkom živého vstupu začal verbálne útočiť na poslanca Jána Mažgúta Smer-SD ), ktorý mal byť súčasťou živého vstupu. Ten sa nakoniec neuskutočnil. Do momentu, kým Šipoš neuistí predsedu parlamentu, že sa podobný incident nezopakuje, dovtedy Pellegrini požiada médiá, aby žiadne živé vstupy z parlamentu nevysielali.„Nie je to z mojej strany nič osobné. Ak by sa takto správal poslanec zo strany Hlas-SD, PS alebo SaS , konal by som rovnako," povedal. V pléne s procedurálnym návrhom vystúpil poslanec Matovič, ktorý Pellegrininu odkázal, že by si nemal vytvárať nové pravidlá. Predseda parlamentu dal vypnúť Matovičovi mikrofón, keďže jeho návrh nebol procedurálny.