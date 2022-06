Sir Paul McCartney oslávi 80. narodeniny

Neopakovateľnú hudobnú kariéru Paula McCartneyho odštartovalo účinkovanie v legendárnej kapele The Beatles, v ktorej hral na basgitaru a zložil viaceré hity slávnej liverpoolskej štvorice.



Člen Rádu Britského impéria (1965), držiteľ šľachtického titulu Sir (1997), majiteľ hviezdy na Hollywoodskom chodníku slávy (2012), dvojnásobný člen Rock and rollovej siene slávy (1988, 1999), oslávi v sobotu 18. júna 80 rokov.



Paul McCartney sa narodil 18. júna 1942 v liverpoolskej Waltonovej nemocnici. Jeho matka v nej pracovala ako zdravotná a pôrodná sestra. Do matriky ho zapísali pod menom James Paul McCartney.



Na základnej škole bol výborným žiakom, vynikal hlavne v písaní slohových prác. Mal trinásť preč, keď sa dostal na koncert Lonnieho Donegana. Bol uchvátený touto hudbou a v priebehu krátkej doby ovládal všetky jeho skladby. V deň koncertu 15. júna 1956 bolo rozhodnuté, že sa bude venovať hudbe.

Vo Wooltone, predmestí Liverpoolu, sa konal 15. júna 1957 tradičný jarmok. Na pódiu sa striedali rôzne skupiny a orchestre. Vystúpila aj skifflová skupina Quarrymen z miestneho gymnázia Quarry Bank. Ich vystúpenie pri bočnom vchode na javisko pozoroval 14-ročný Paul, ktorý ich po koncerte oslovil v šatni a zahral im na gitare všetky nové americké "rockovky". O týždeň nato mu šéf skupiny Quarrymen odkázal, aby prišiel, že ho berú do kapely. Tým šéfom bol John Lennon.



Bolo to prvé stretnutie jednej z najslávnejších dvojíc populárnej hudby 20. storočia. Prvý názov Quarrymen vymenili za Long John & The Silver Beatles, v roku 1959 vypadlo z názvu Long John a od roku 1960 boli už Beatles. Prvý singel Love Me Do vydali 5. októbra 1962 a 5. apríla 1963 aj prvý album Please Please Me. Nasledoval ošiaľ, zvaný Beatlesmánia.



Na londýnskej radnici sa 12. marca 1969 oženil s Američankou Lindou Eastmanovou a 11. apríla 1970 ohlásil odchod zo skupiny Beatles. O mesiac neskôr už vydal prvú sólovú platňu s názvom McCartney, ktorú nahral v domácom štúdiu. V apríli 1971 vyšiel aj prvý singel so skladbou Another Day.



Ešte v období Beatles sa McCartney zdráhal skončiť so živými vystúpeniami. To bol jeden z veľkých rozporov v skupine, ktorú po smrti manažéra Briana Epsteina, od augusta 1967 Paul McCartney riadil. Ak mal Ringo Starr filmové úlohy, John Lennon svoj Plastic Ono Band, George Harrison experimenty s indickou hudbou, tak McCartney sa až do konca roku 1969, keď už vlastne boli Beatles v troskách, venoval iba Beatles.



Živé koncerty McCartneymu chýbali, a tak po odchode založil v novembri 1971 skupinu Wings. Vznik skupiny oznámil osemsto pozvaným hosťom v londýnskom Empire Ballroom 8. novembra, kde zároveň zahrali skladby z nového albumu Wild Life.

V júli 1972 absolvovali európske turné a vydávali ďalšie platne. V januári 1973 vyšiel singel Hi Hi Hi, ktorý stanica BBC zakázala vysielať, lebo vraj podporuje užívanie drog. Namiesto nej hrali skladbu z druhej strany C Moon. Wings pochválil aj George Harrison, ktorý vyhlásil: "Keď chcete Beatles, choďte sa pozrieť na Wings!"



Po rokoch spoločných úspechov zažil Paul McCartney rodinnú tragédiu, 17. apríla 1998 zomrela na rakovinu jeho manželka Linda. Profesiou fotografka bola autorkou viacerých obalov platní Wings. Ako speváčka a hráčka na klávesových nástrojoch sa podieľala aj na nahrávkach a koncertných vystúpeniach skupiny.



Druhýkrát sa McCartney oženil 11. júna 2002, vyvolenou bola modelka Heather Millsová. Druhé manželstvo sa mu nevydarilo a v januári 2007 podal žiadosť o rozvod. Viac ako rok sa potom ťahal súdny spor o výšku odškodného. Tretíkrát sa oženil 9. októbra 2011 s Nancy Shevellovou.



Paul McCartney má päť detí, dcéry Stellu, Beatrice, Mary, Heather a syna Jamesa. Dvakrát koncertoval v Prahe, 6. júna 2004 v Kolbenovom parku a 16. júna 2016 v O2 aréne.



Jeho diskografia zahŕňa 18 sólových albumov, najnovším je McCartney III, pred ním to bol album Egypt Station zo septembra 2018, k tomu sedem štúdioviek vydal so skupinou Wings. Osem z nich vrátane najnovšieho albumu sa dostalo až na prvé miesto v rebríčku. K tomu ešte patrí deväť live albumov, štyri kompilácie a sedem albumov s klasickou hudbou, ktorú zložil.



Dvakrát ho uviedli do Rock and rollovej siene slávy, v roku 1988 so skupinou Beatles a v roku 1999 ako sólového interpreta. Získal 18 cien Grammy, deväť so skupinou Beatles, šesť ako sólový interpret, dve so skupinou Wings, jednu ako spoluautor skladby Cut Me Some Slack pre film Sound City.



Paul McCartney zložil alebo sa podieľal na 32 piesňach, ktoré sa umiestnili na špici rebríčka Billboeard Hot 100 amerického hudobného dvojtýždenníka Billboard. Od roku 2020 je jedným z najbohatších hudobníkov, jeho majetok sa odhaduje na 800 miliónov libier.