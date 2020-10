Šíri sa hoax, že Matovič sa aj s rodinou pripravuje na odchod z krajiny

Autor statusu uvádza, že ide o plán predsedu vlády

(

), ktorý sa aj s rodinou pripravuje na odchod z krajiny.

26.10.2020 (Webnoviny.sk) - Polícia upozorňuje na hoax o odovzdaní Slovenska do rúk Severoatlantickej aliancie (NATO) pod rúškom vykonávania celoplošného testovania , ktorý sa šíri na sociálnych sieťach.Na sociálnej sieti to uviedla stránka Hoaxy a podvody - Polícia SR Nejde pritom o jediný hoax podobného charakteru. „Zaznamenali sme viacero samostatných statusov, ktoré sa vracajú k obľúbenej téme - k presunu armád cudzích vojsk cez územie SR, čo si vždy spájajú s okupáciou či krádežou nášho štátu. Najnovšie k tomu konšpirátori dodali šmrnc Covidu, ktorý začali považovať za jeden z nástrojov, vďaka ktorému nám cudzie vojská ‚unesú' štát,” uviedla polícia na sociálnej sieti.Podľa orgánov činných v trestnom konaní sa však podobné statusy o odovzdaní krajiny do rúk cudzích mocností či okupácií Slovenska cudzími vojskami zatiaľ masovo nešíria.