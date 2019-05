Siriséna: Útoky na kostoly mohli byť zorganizované zo zahraničia

Muži nesú rakvy s pozostatkami obetí výbuchov počas pohrebu v srílanskom meste Negombo v utorok 23. apríla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kolombo 1. mája (TASR) - Srílanský prezident Maithrípála Siriséna v stredu uviedol, že bombové útoky z Veľkonočnej nedele mohli byť zorganizované zo zahraničia. Zároveň varoval, že džihádisti z takzvaného Islamského štátu (IS) možno začali uplatňovať novú stratégiu útokov na menšie krajiny. Informovala o tom televízia Sky News.Pri koordinovaných útokoch na kostoly a hotely na Srí Lanke, ktoré spáchalo na Veľkonočnú nedeľu deväť samovražedných atentátnikov, zahynulo vyše 250 ľudí vrátane mnohých detí a najmenej 40 cudzincov. K odpáleniu bômb sa hlási IS, srílanská vláda však pripisuje zodpovednosť za tieto činy miestnej skupine Národné monoteistické spoločenstvo (NTJ).Prezident Siriséna v stredu v stredu označil za "dosť možné", že útoky boli zosnované v zahraničí. Úrady podľa neho vedia o "malej skupine" miestnych občanov, ktorí v posledných rokoch vycestovali do zahraničia, aby absolvovali výcvik IS.Podľa Sky News srílanskí vyšetrovatelia v tejto súvislosti preverujú zábery z bezpečnostných kamier, na ktorých vidno útočníkov, ako sa pozerajú na svoje mobilné telefóny. To by mohlo signalizovať, že týmto spôsobom preberali inštrukcie.Bomby, ktoré boli použité pri útokoch, však boli podľa Sirisénu zrejme zhotovené na Srí Lanke.Miestne bezpečnostné zložky po útokoch zadržali už desiatky podozrivých a pri raziách voči radikálom zhabali materiál na výrobu bômb. Viacerí podozriví sú však stále na slobode.Srílanské úrady sa obávajú, že skupina stojaca za bombovými útokmi z Veľkonočnej nedele, ktorá je napojená na IS, môže v tejto ostrovnej krajine zaútočiť znova. Jej terčom by sa podľa varovaní tajných služieb mohli stať členovia srílanskej vlády.