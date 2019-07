SIS je personálne obsadená na 82 percent

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. júla (TASR) - O prijatie do služobného pomeru v Slovenskej informačnej službe (SIS) podalo v minulom roku žiadosť niekoľko stoviek občanov. Z prijatých žiadostí v roku 2018 bolo do prijímacieho konania zaradených 49,3 percenta uchádzačov, ktorí svojím odborným profilom zodpovedali personálnym potrebám služby a zároveň spĺňali zákonné podmienky prijatia. Uvádza sa v odtajnenej časti správy SIS za rok 2018, ktorá je zverejnená na webovej stránke slovenskej tajnej služby.Následne v rámci prijímacieho konania bolo úspešných 16,2 percenta uchádzačov, čo predstavuje mierny pokles v porovnaní s rokom 2017 (17,9 percenta). Ku koncu roku 2018 dosahoval počet príslušníkov SIS 82,21 percenta z plánovaného stavu. To je, ako sa konštatuje v správe, minimálny nárast oproti koncu roku 2017. Konkrétne ku koncu roku 2017 to bolo 81,64 percenta z plánovaného stavu.Personálne zloženie podľa základných demografických znakov SIS zostáva v porovnaní s predošlými rokmi bez podstatných zmien. V slovenskej tajnej službe pôsobí takmer 60 percent mužov a 40 percent žien. Vo vekovej štruktúre je stav vekovo mladších príslušníkov vo veku do 40 rokov – 29,5 percenta nižší ako stav príslušníkov v strednom veku do 50 rokov, ktorých je 46 percenta. Uvádza sa v odtajnenej časti správy v sekcii personálne zabezpečenie SIS.Vysokoškolsky vzdelaných (vrátane prvého stupňa vysokoškolského vzdelania) je 70 percent príslušníkov. V minulom roku služba realizovala 19 spravodajských vzdelávacích aktivít. Pokračovala v príprave príslušníkov v oblasti cudzích jazykov, keď zorganizovala napríklad päť interných jazykových kurzov.