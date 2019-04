SIS odporúča zvážiť vycestovanie na Srí Lanku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) - Slovenská informačná služba (SIS) vzhľadom na pokračujúcu nestabilnú a neprehľadnú bezpečnostnú situáciu na Srí Lanke, kde došlo k sérii teroristických útokov, odporúča občanom Slovenskej republiky, aby prípadný zámer vycestovať do tejto krajiny prehodnotili.Zároveň by mali zvážiť odloženie cesty minimálne do času upokojenia situácie a postupovať v súlade s pokynmi Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ). TASR o tom v stredu informoval hovorca SIS Branislav Zvara. SIS bude prostredníctvom Národného bezpečnostného analytického centra (NBAC) situáciu na Srí Lanke, v nadväznosti na uznesenie Bezpečnostnej rady SR, naďalej intenzívne monitorovať.Srí Lanku len od začiatku roka 2019 navštívilo niekoľko tisíc občanov SR.povedal ďalej Zvara.Potenciálna hrozba teroristických útokov na Srí Lanke sa ani v súčasnom období, napriek nasadeniu bezpečnostných zložiek, nedá úplne vylúčiť a je relevantná predovšetkým vo väčších mestách Srí Lanky. SIS v tejto súvislosti odporúča zvážiť vycestovanie minimálne do upokojenia situácie, strpieť kontroly a striktne rešpektovať pokyny bezpečnostných zložiek, obmedziť individuálne cestovanie v krajine a nenechávať voľne položenú batožinu alebo zvršky, nakoľko môžu vyvolať podozrenie, že ide o nástražné výbušné zariadenie.zdôraznil na záver hovorca SIS.Bezpečnostná rada SR požiadala NBAC, aby v spolupráci s rezortom diplomacie intenzívne monitorovalo situáciu na Srí Lanke a vyhodnocovalo aktuálnu bezpečnostnú situáciu pre občanov SR. Informoval o tom tlačový odbor Úradu vlády SR.Víkendové teroristické útoky na Srí Lanke si vyžiadali 359 obetí, zranených je viac ako 500. Takmer súbežne vykonané teroristické útoky boli zacielené na tri kostoly plné ľudí, ktorí sa zišli na veľkonočné bohoslužby, a tri hlavné hotely v hlavnom meste Kolombo. Útok na štvrtý hotel bol zmarený. Väčšinu obetí na Srí Lanke tvoria domáci obyvatelia, pričom medzi mŕtvymi je 38 cudzincov. Nezvestných je 14 osôb.