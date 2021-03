SIS podľa svojich námestníkov funguje dobre, doteraz im však Pčolinský nedoručil žiadosť o odstúpení z funkcie

Zaujímali sa aj o dopad na renomé

Súd rozhodol o väzbe

15.3.2021 (Webnoviny.sk) - Predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR (NR SR) na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) Mariána Saloňa námestníci SIS presvedčili, že služba naďalej funguje tak, ako má. Poslanci sa na pondelkovom rokovaní výboru pýtali dvoch námestníkov SIS aj to, do akej miery je zabezpečená činnosť služby po obvinení Vladimíra Pčolinského „Bola nám deklarovaná situácia, že námestníci majú kompetencie nastavené tak, že v plnom rozsahu dokážu zabezpečiť chod SIS. Jednak, čo sa týka pôsobenia doma alebo v zahraničí,“ povedal Saloň. Námestníci v pondelok zároveň poslancov informovali aj o tom, že im doposiaľ nebola doručená žiadosť, že Vladimír Pčolinský chce skončiť na pozícii riaditeľa SIS.„Je predpoklad, že v priebehu dnešného dňa by to malo byť doručené na SIS. Následne sú pripravení doručiť túto vec na Úrad vlády SR,“ objasnil predseda výboru s tým, že vláda nevie iniciatívne konať bez doručenia žiadosti. O tom, že Vladimír Pčolinský chce skončiť na pozícií riaditeľa SIS a odísť z verejného života, informovala 14. marca jeho právna zástupkyňa Eva Mišíková. Saloň v tejto súvislosti uviedol, že SIS stále nebolo doručené oznámenie o vznesení obvinenia voči Vladimírovi Pčolinskom.Poslanci sa zaujímali aj o to, aký dopad bude mať zadržanie riaditeľa SIS na medzinárodné renomé Slovenska a SIS. „Zhodli sme sa na tom, že v záujme Slovenska je, aby sa táto situácia čím skôr vyriešila, aby tie negatívne následky smerom k Slovenskej republike alebo SIS boli čo najmenšie,“ doplnil Saloň.Člen výboru Miloš Svrček Sme rodina ) po rokovaní uviedol, že SIS je pripravená, ak o to bude požiadaná, oslobodiť Vladimíra Pčolinského spod povinnosti mlčanlivosti. „Všetky procesy, postupy, zákonné možnosti sú dodržané. Ja si myslím, že SIS pracuje tak, ako má,“ skonštatoval Svrček.Riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského zadržala Národná kriminálna agentúra 11. marca. Prezidentka Zuzana Čaputová ho následne dočasne postavila mimo službu. Končiaci riaditeľ je aktuálne obvinený zo zločinu prijímania úplatku. Špecializovaný trestný súd 14. marca rozhodol o jeho väzobnom stíhaní, rozhodnutie súdu však nie je právoplatné a bude o ňom rozhodovať Najvyšší súd SR.