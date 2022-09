SITA Slovenská tlačová agentúra zlepšuje dostupnosť služieb pre klientov

29.9.2022 (Webnoviny.sk) - SITA skvalitňuje svoje služby už 25 rokov a aktuálne spustila prevádzku novej webovej stránky a používateľského rozhrania na prehliadanie agentúrneho servisu. Od 21.9. saPrehľadnejší dizajn, vylepšené vyhľadávanie, rozšírené možnosti ukladania agentúrnych správ do zoznamu podľa vlastných preferencií a optimalizácia pre mobilné zariadenia sú hlavnéNovýumožňuje aktívnym odberateľom priamy prechod do vybraných služieb pod jedným používateľským heslom.Intuitívneponúka lepší prehľad a vyhľadávanie v agentúrnom spravodajstve. in.sita.sk prináša vylepšené vyhľadávanie, možnosť ukladania správ do vlastného zoznamu, kopírovanie obsahu správy na jeden klik, ponuku súvisiacich správ z agentúrneho servisu a iných médií, profily osobností, či základné informácie o firmách.Informačný servis