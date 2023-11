Situácia na fronte nie je patová, tvrdí Zelenskyj a odmieta rokovania s Ruskom

Musia počkať na F-16

Pat videli aj minulý rok

4.11.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nepovažuje situáciu na fronte za patovú a tvrdí, že Ukrajina nebude rokovať s Ruskom.Ako referuje web Ukrajinská pravda, ukrajinský líder to povedal na sobotňajšej tlačovej konferencii s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou v Kyjive.Tá na platforme X uviedla, že rozhovory počas jej šiestej návštevy sa zamerajú na cestu Ukrajiny k vstupu do EÚ „a na to, ako sa budeme naďalej snažiť prinútiť Rusko platiť za svoju útočnú vojnu“.Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj predtým uviedol, že niekoľko mesiacov trvajúca ukrajinská protiofenzíva „postupne prechádza do pozičnej formy“ a upozornil, že výrazný prienik cez ruské línie je nepravdepodobný.Zalužnyj priznal, že parita medzi ruskou a ukrajinskou technológiou a taktikou vedie k určitému typu „patovej situácie“ podobnej tej, ktorú sme videli v prvej svetovej vojne.Zelenskyj však povedal, že situácia nie je patová. „Toto nie je patová situácia. Rusko ovláda oblohu. Chránime našu armádu. Nikto jednoducho nechce 'hádzať' (vojakov do boja, pozn.) spôsobom, akým Rusko hádže svojich ľudí ako mäso... Ako to prekonať? Lietadlami F-16. Musíme počkať, kým sa chlapci vrátia z výcviku. Keď je na fronte protivzdušná obrana, armáda ide dopredu a využíva techniku.“Zelenskyj pripomenul, že minulý rok si všetci mysleli, že Ukrajinci sú v patovej situácii. „Niekoľko vojenských trikov, a pamätáte si, Charkivská oblasť bola oslobodená,“ povedal.„Nemáme právo sa vzdať. Aká je alternatíva? Máme sa vzdať tretiny nášho štátu? Toto bude len začiatok. Vieme, čo je zmrazený konflikt... Musíme viac spolupracovať s našimi partnermi na protivzdušnej obrane, odblokovať oblohu, dať našim bojovníkom možnosť viesť útočné akcie,“ skonštatoval Zelenskyj.Ukrajinský prezident poprel aj informácie o nátlaku na neho zo strany jeho partnerov s cieľom pristúpiť k rokovaniam s Ruskom.„Každý pozná môj postoj, ktorý sa zhoduje s postojom ukrajinskej spoločnosti. Dnes na mňa nikto netlačí. To všetko bolo na začiatku vojny a pred vojnou. Dnes už netlačí nikto z lídrov EÚ, USA,“ poznamenal Zelenskyj.