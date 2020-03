Situácia na Pobaltí sa zhoršuje, narastajúce napätie môže viesť k ďalším vojenským konfliktom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.3.2020 (Webnoviny.sk) - Švédska vojenská spravodajská služba uviedla, že bezpečnostná situácia pri Baltskom mori sa zhoršila a existuje zvýšené riziko vypuknutia vojenských incidentov a konfrontácie, ktorá môže v najhoršom prípade viesť k ďalšej eskalácii.Vojenská spravodajská a bezpečnostná služba (MUST) informovala, že situáciu ovplyvňuje aj "dynamika medzi Spojenými štátmi, Čínou, Ruskom a Európskou úniou". V správe uviedli, že Rusko je vojensky slabšie ako USA a NATO, no podotkli, že na určitý čas môže mať v regióne nadradené postavenie.Minulý mesiac estónska zahraničná spravodajská služba informovala, že pravdepodobnosť ruského útoku je nízka. Akákoľvek konfrontácia Ruska so západom však môže situáciu zmeniť na nebezpečnú pre Estónsko, Litvu a Lotyšsko.