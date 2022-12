Situácia na Ukrajine ovplyvňuje Európsky parlament aj v budúcom roku, Štefanec vidí cestu v dohode a spoločnom postupe

Spoločný postup

Energetická kríza a inflácia

28.12.2022 (Webnoviny.sk) - Agenda Európskeho parlamentu sa bude v nasledujúcom roku odvíjať najmä od situácie na Ukrajine a ekonomických následkov, ktoré táto vojna so sebou prináša. Uviedol to bývalý poslanec NR SR a súčasný poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec v súvislosti s výzvami Európskeho parlamentu na rok 2023.„Budeme musieť aktívne hľadať také riešenia v oblasti energetiky, jednotného trhu a zamestnanosti, aby sme dokázali udržať pracovné miesta, globálnu konkurencieschopnosť a rozumnú cenovú hladinu. Okrem toho si budeme musieť zodpovedať otázku vlastnej obrany, či sa budeme chcieť neustále spoliehať na podporu USA, alebo dokážeme prísť aj s vlastným riešením," povedal Štefanec.Vyjadril svoje presvedčenie, že na mnohé otázky bude odpoveďou dohoda a spoločný postup pri hľadaní riešení, pretože ten sa podľa neho osvedčil aj pri boji s pandémiou, ako aj pri riešení energetickej krízy.„V budúcom roku musíme rozvíjať aj oblasť digitalizácie, ktorá bude stále viac ovplyvňovať našu ekonomickú výkonnosť i životnú úroveň," uzavrel Štefanec.Podľa slovenských europoslancov by sa mala EÚ v nasledujúcom roku zaoberať najmä opatreniami na riešenie energetickej a inflačnej krízy, podporu hospodárskeho rastu a zamestnanosti a tiež na pomoc pre Ukrajinu.Ako informovala Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, v uplynulom roku v činnosti Európskeho parlamentu a EÚ dominovala snaha pomôcť členským štátom vyrovnať sa s dôsledkami pandémie a opäť oživiť ich ekonomiky.Štáty tiež reagovali na ruskú agresiu na Ukrajine, s čím sa spája utečenecká a energetická kríza. Únia sa intenzívne usilovala o diverzifikáciu energetických zdrojov, zvýšenie strategickej autonómie a podporu ochrany EÚ.