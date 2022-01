Situácia na Ukrajine potvrdzuje význam transatlantického partnerstva, uviedol minister Naď

Ukrajina má podporu Slovenska

Aktivity neštátnych aktérov a dezinformácie

13.1.2022 (Webnoviny.sk) - Aktuálna situácia na Ukrajine podľa ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) potvrdzuje strategický význam transatlantického partnerstva.Minister to povedal počas rokovania Rady Európskej únie (EÚ) pre zahraničné veci vo formáte ministrov obrany členských krajín EÚ vo francúzskom Breste. V tlačovej správe o tom informovala Martina Kovaľ Kakaščíková, hovorkyňa Ministerstva obrany SR (MO SR).Naď potvrdil, že Ukrajina má podporu Slovenska vo veci nezávislosti, suverenity a územnej celistvosti.„V prvom rade opakujeme potrebu konštruktívneho dialógu s Ruskom, ktorý je jedinou zmysluplnou možnosťou pre deeskaláciu situácie. Zároveň však dôrazne odsudzujeme použitie sily na zmenu hraníc, čo striktne zakazuje aj medzinárodné právo,“ spresnil minister obrany. Dodal, že akákoľvek vojenská agresia voči Ukrajine by so sebou niesla obrovské negatívne dôsledky a spôsobila veľké škody.Momentálna situácia dokazuje strategický význam Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a EÚ a predstavuje príležitosť na rozšírenie a prehĺbenie operačnej spolupráce medzi jednotlivými členskými krajinami Únie, ale aj medzi EÚ a NATO.„Je to priestor využiť vzniknutý stav na zlepšenie našich schopností a pripravenosti,“ zdôraznil Naď.Na spoločnom zasadnutí ministrov obrany a zahraničných vecí EÚ v Breste bola prediskutovaná prvá revízia Strategického kompasu, ktorá je výsledkom pracovných rokovaní vrátane slovenských návrhov v Rade EÚ. Ministri obrany otvorili tiež tému aktivít neštátnych aktérov v priestoroch misií a operácií Európskej únie.„Evidujeme nárast vplyvu takýchto aktérov a dezinformačných aktivít, ktoré sú realizované cez médiá a sociálne siete. Snahou je podkopanie významu a efektivity EÚ ako partnera. Proaktívne preto posilňujeme odolnosť odborného personálu a operačných činností v priestoroch nasadenia,“ uzavrel minister obrany.