Situácia na Ukrajine sa môže veľmi rýchlo zmeniť, Slováci by tam mali cestovať len v nevyhnutnom prípade

Na prejazd treba špeciálne povolenie

Situácia na Ukrajine sa môže rýchlo zmeniť

31.1.2022 (Webnoviny.sk) - Rezort diplomacie vzhľadom na pretrvávajúcu napätú situáciu na Ukrajine odporúča občanom Slovenska zvážiť cestovanie do krajiny a na Ukrajinu cestovať len v prípade, ak je cesta naozaj nevyhnutná.Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.Rezort odporúča najmä necestovať do Doneckej a Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny, tiež na polostrov Krym a do mesta Sevastopoľ.„V tejto súvislosti upozorňujeme, že ukrajinská strana povoľuje prejazd cudzincov medzi dočasne okupovaným územím Krymu a teritóriom Ukrajiny iba so špeciálnym povolením cez kontrolné priechody zriadené na tento účel. V prípade zaznamenania prechodu medzi územím Krymu a teritóriom Ukrajiny bez vystaveného špeciálneho povolenia a mimo na tento účel zriadených priechodov hrozí riziko trestného a finančného postihu,“ upozorňuje MZVEZ SR.Ministerstvo konštatuje, že bezpečnostná situácia na celom území Ukrajiny je nepredvídateľná a môže sa veľmi rýchlo meniť.Preto neodporúča Slovákom nachádzajúcim sa na Ukrajine zúčastňovať sa na protestných akciách a nezdržiavať sa na miestach, kde je zvýšená koncentrácia ľudí.