Situácia nemeckej ekonomiky znepokojuje Francúzov viac než brexit

Paríž 28. septembra (TASR) - Rokovania o odchode Británie z Európskej únie (EÚ) možno dominujú titulným stránkam novín, Francúzsko sa však omnoho viac než brexitu obáva vplyvu problémov nemeckej ekonomiky na svoje hospodárstvo. Najväčšia ekonomika EÚ je totiž aj najväčším obchodným partnerom Francúzska, pričom vzájomný obchod je trikrát väčší než v prípade Británie.povedal pred niekoľkými dňami predstaviteľ francúzskeho ministerstva financií pre agentúru Reuters. To potvrdil minister financií Bruno Le Maire na stretnutí s nemeckým kolegom v Paríži, keď uviedol, že Berlín musí začať konať čo najskôr. Francúzsko očakáva najmä výraznejšie využitie vysokého rozpočtového prebytku Nemecka s cieľom naštartovať ekonomiku.Paríž tento rok už oznámil balíček ekonomických opatrení v hodnote vyše 10 miliárd eur. Ich súčasťou je zníženie daní a väčšia podpora pracujúcich s nízkymi príjmami a dôchodcov. Cieľom opatrení bolo najmä zastavenie protestov takzvaného hnutia žltých viest, ktorého členovia protestovali proti znižujúcej sa životnej úrovni. Ako sa však ukázalo, balík opatrení prispel aj k podpore hospodárstva.Ministerstvo financií očakáva rast ekonomiky za celý rok 2019 na úrovni 1,4 %, čo je viac než dvojnásobok tempa rastu, s ktorým počíta v prípade Nemecka Berlín. Nemecká vláda očakáva, že ekonomika vzrastie tento rok len o 0,6 %.Aj v roku 2020 by rast francúzskej ekonomiky mal byť solídny, očakáva sa iba mierne spomalenie na 1,3 %. To však bude čiastočne závisieť od toho, či sa nemeckému hospodárstvu podarí dosiahnuť v budúcom roku očakávaný rast na úrovni 0,9 %.Zotavenie nemeckej ekonomiky a najmä kľúčového automobilového sektora zaujíma Francúzov aj preto, že mnohé ich firmy sú s nemeckými podnikmi z tejto oblasti prepojené. Napríklad, najväčším zákazníkom francúzskeho výrobcu autokomponentov Faurecia je nemecký Volkswagen, ktorý sa na tržbách Faurecie podieľa takmer pätinou. V prípade konkurenčnej firmy Valeo sa nemeckí zákazníci podieľajú na tržbách vyše 30 % a v prípade strojárskej firmy Akka takmer 30 %.Celkovo sa Nemecko podieľa na dovoze a vývoze Francúzska 15 %. Naopak, Británia je až siedmym najväčším obchodným partnerom Francúzska, pričom na vzájomnom obchode sa podieľa iba 5,2 %.Britská tlač v poslednom období viackrát skritizovala Paríž, že v rokovaniach o brexite je neústupný a "ide cez mŕtvoly". V skutočnosti si to však Francúzsko, vzhľadom na limitované dôsledky brexitu na francúzsku ekonomiku, môže dovoliť.Až na niektoré menšie firmy sú francúzske podniky na odchod Británie z EÚ do veľkej miery pripravené, uviedlo ministerstvo financií. V marci dokonca vývoz do Británie dosiahol rekordnú úroveň, keďže francúzske firmy, ktoré očakávali pôvodne odchod krajiny z EÚ 29. marca, zvýšili zásoby na britskom trhu.Navyše, podľa guvernéra francúzskej centrálnej banky Francoisa Villeroya de Galhau zhruba 50 finančných spoločností, ktoré mali pôvodne sídlo v Londýne, sa presunulo do Paríža. S nimi do hlavného mesta Francúzska prišlo aj približne 2000 pracovných pozícií.dodal Villeroy de Galhau.