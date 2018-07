Situácia s lesnými požiarmi vo Švédsku sa stabilizovala

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 30. júla (TASR) - Situácia s rozsiahlymi lesnými požiarmi v strednom Švédsku sa stabilizovala a hasičské lietadlá, ktoré miestnym hasičom prišli na pomoc z Francúzska a Portugalska, už nie sú potrebné.Podľa agentúry DPA o tom v pondelok informoval úrad civilnej ochrany (MSB).Dve lietadlá z Francúzska odletia zo Švédska v utorok. Dva ďalšie stroje z Portugalska odletia v stredu. Švédsko súčasne nateraz odmietlo ponuku Turecka, ktoré chcelo poskytnúť jeden hasičský špeciál.Hovorca MSD Mikael Tofvesson vysvetlil, že situácia v oblasti požiarov sa stabilizovala.uviedol.Podľa jeho slov sa situácia upokojila aj v okresoch Jämtland, Dalarna a Gävleborg, ktoré tiež zasiahli lesné požiare.Tofvesson však upozornil, že je stále potrebné zotrvať v pohotovosti a sledovať terén, čo je po stiahnutí sa hasičov úloha majiteľov pozemkov. MSB má v pohotovostnom režime desať vrtuľníkov schopných zasiahnuť, ak by vypukli nové požiare. V oblasti, kde horelo, totiž pretrváva extrémne sucho a vysoké teploty.Denník The Local informoval, že podľa údajov z nedele rána na ostatnom území Švédska vyčíňalo 27 lesných požiarov, a to aj napriek tomu, že v týchto oblastiach v sobotu pršalo.Švédsku prišlo pri hasení lesných požiarov na pomoc viacero krajín vrátane Fínska, Francúzska, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska a Talianska.