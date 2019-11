Situácia s liečbou cystickej fibrózy na Slovensku nie je dobrá

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Vysoké Tatry 29. novembra (TASR) – Slovenskí pacienti s cystickou fibrózou doposiaľ nemajú skúsenosti so žiadnou kauzálnou liečbou, ktorá sa v Európe používa už viac ako sedem rokov. Na tlačovej konferencii vo Vysokých Tatrách na to upozornila predsedníčka Slovenskej asociácie cystickej fibrózy (SACF) Katarína Štěpánková a zároveň skonštatovala, že situácia pri liečbe tohto závažného dedičného a zriedkavého ochorenia na Slovensku vôbec nie je na takej úrovni, ako by mohla byť.CF spôsobuje významné zmeny v dýchacom a tráviacom systéme už pri narodení, skracuje dĺžku života a zásadne ovplyvňuje jeho kvalitu. Až donedávna neexistoval žiaden účinný liek, v súčasnosti je však k dispozícii skupina liečiv, ktoré zasahujú priamo do mechanizmu choroby. Na Slovensku, podobne ako aj v iných krajinách bývalého východného bloku, však tieto lieky chýbajú.ozrejmila Štěpánková.Systém liečby CF na Slovensku je podľa nej skostnatený a netýka sa to len liekov. Nefunguje mnoho služieb, ktoré pacienti potrebujú, nevedia sa dostať napríklad k ambulantnej rehabilitácii, pretože nie je v systéme a nefunguje u nás ani transplantácia pľúc.zhodnotila Štěpánková, ktorá je sama matkou dvoch synov s týmto ochorením. Jeden z nich sa dožil 19 rokov, chce urobiť všetko preto, aby ten druhý dostal liečbu, ktorá je inde v Európe bežne dostupná.Úplne iná situácia je v susednej Českej republike, kde je skupina liekov na CF dostupná a zaregistrovaná. Predseda Národného koordinačného centra pre vzácne ochorenia v Prahe Milan Macek prezentoval, že vďaka nim prestávajú mať pacienti zásadné komplikácie.objasnil Macek. Podľa neho sa v Českej republike podarilo presvedčiť kompetentné orgány, že investícia do systému úhrad týchto liekov sa v konečnom dôsledku vracia celej spoločnosti. Demografický vývoj podľa neho nie je pozitívny ani u našich západných susedov.dodal Macek a zároveň upozornil, že celé to nie je peniazoch, ale o prístupe spoločnosti.Tomáš Bendík žije s transplantovanými pľúcami už 16 rokov a tvrdí, že aktuálna situácia s liečbou CF na Slovensku vôbec nie je dobrá.pýta sa Bendík, ktorému sa po operácii zásadným spôsobom zmenil život.V súčasnosti je na Slovensku viac ako 300 ľudí s týmto ochorením, ktorí sa liečia v šiestich centrách pre deti a dospelých.