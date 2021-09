Situácia s ochorením COVID-19 v Chorvátsku sa zhoršuje, krajinu zaradili do červenej zóny

Striktné kontroly na hraniciach

Odporúčajú online registráciu

25.9.2021 (Webnoviny.sk) - V Chorvátsku sa zhoršuje epidemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19. Európske centrum pre prevenciu chorôb (ECDC) preto krajinu, ktorá je obľúbenou dovolenkovou destináciou Slovákov, zaradilo do červenej zóny a sever krajiny dokonca do bordovej zóny.Nové zaradenie krajiny v rámci ECDC je platné od štvrtka 23. septembra. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.Rezort diplomacie ďalej upozorňuje, že chorvátske inštitúcie striktne kontrolujú všetky stanovené podmienky pre vstup do krajiny.Aktuálne podmienky platia minimálne do štvrtka 30. septembra. Po tomto termíne môžu byť ale predĺžené až do odvolania.MZVEZ SR odporúča cestujúcim do Chorvátska, aby sa pred cestou zaregistrovali prostredníctvom online formulára Enter Croatia, aby tak urýchlili kontroly na hraniciach.Veľvyslanectvo SR v Záhrebe upozorňuje, že nie je správcom registračného portálu, v prípade otázok či problémov je potrebné kontaktovať chorvátske ministerstvo vnútra alebo chorvátsku políciu.