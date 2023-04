Situácia s Rómami sa desaťročia nemení, KDH žiada ohodnotenie práce pastoračných pracovníkov v rómskych komunitách

Situácia s Rómami sa nezmenila

Výrazná menšina

6.4.2023 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) požaduje, aby práca pastoračných pracovníkov v rómskych komunitách bola finančne ohodnotená a postavená na úroveň práce komunitných a sociálnych pracovníkov. Ohodnotená má byť nielen z financií získaných z európskych projektov, ale mala by sa stať trvalou súčasť štátneho rozpočtu.Expertka KDH na sociálnu oblasť a rodinnú politiku Martina Holečková zdôraznila, že napriek veľkým projektom a financiám sa situácia s Rómami v mnohých aspektoch za celé desaťročia nezmenila.„Naopak, dlhodobá mravčia a vytrvalá práca cirkví sa javí ako jedna z najefektívnejších. Navyše, táto skutočnosť je preukázaná aj na základe štúdie Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied SIRONA 2010,“ prízvukovala. Rómska menšina na Slovensku podľa nej potrebuje viac pozornosti a adresných riešení.Na 8. apríla pripadá Medzinárodný deň Rómov. Holečková poukazuje na to, že Rómovia žijú v Európe už storočia a predstavujú výraznú menšinu, no napriek tomu je pre mnohých ich história, život a kultúra veľké tabu.Veľký počet Rómov je marginalizovaný z dôvodu svojej etnickej príslušnosti a aj sociálnej situácie, pričom na Slovensku ich žije odhadom takmer pol milióna.„Medzinárodný deň Rómov nie je len pre Rómov. Vyjadrujeme úctu práci všetkých, ktorí sa angažujú na poli pozdvihnutia rómskeho národa a vyjadrujeme úctu k tomuto národu, ktorý žije spolu s nami tu, v strednej Európe,“ uzavrela Holečková.