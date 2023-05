Situácia sa uľahčila a na Zsuzsovej môžeme stavať pri preukazovaní viny Kočnera, povedal právny zástupca Kvasnica

Miestami to bolo nesúrodé

Súd považuje Andruska za vierohodného

20.5.2023 (SITA.sk) - Právni zástupcovia a prokurátori dali do prípadu vraždy Jána Kuciaka veľa energie a plánujú v tom pokračovať. Uviedol to právny zástupca rodiny zavraždeného novinára Jána Kuciaka Roman Kvasnica po piatkovom rozhodnutí Špeciálneho trestného súdu . Uviedol, že majú niekoľko tisíc SMS správ medzi obžalovanými, ktorými sa budú zaberať.„Situácia sa uľahčila v tom, že Alena Zs. Bola uznaná za vinnú a môžeme na tom stavať aj budúci postup pri preukazovaní viny Mariána Kočnera," dodal Kvasnica.„Vypočuli sme si niečo, čo už raz odznelo. Treba povedať, že miestami to bolo veľmi nesúrodé. Môžem povedať len toľko, že prvostupňový súd viacero, možno všetky pochybenia z pôvodného konania zopakoval, niktoré ešte prehĺbil," vyhlásil druhý právny zástupca poškodených Peter Kubina . Bližšie sa však budú vyjadrovať až po písomnom vyhotovení rozhodnutia.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Matúš Harkabus uviedol, že ho teší, že súd považuje Zoltána Andruska za vierohodného. „V odvolaní sa budeme snažiť dať čo najvyčerpávajúcejšie argumenty pre to, aby najvyšší súd mohol znovu vec posúdiť v celej šírke dokazovania," uviedol Harkabus a dodal, že štruktúra rozsudku bola zložitá a že si ju najskôr musia znovu prejsť.Potom poskytnú bližšie vyjadrenia o tom, čo konkrétne rozsudku vytýkajú. Argument, že Alena Zsuzsová konala bez vedomia Mariána Kočnera, je pre neho veľmi ťažko akceptovateľný.