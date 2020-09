Situácia v Česku začína byť kritická, Babiš zvažuje znovuzavedenie núdzového stavu

Chorí pribúdajú v tisíckach

Nemocnice sa plnia

18.9.2020 - Český premiér Andrej Babiš pripustil, že v krajine pre pandémiu nového koronavírusu možno znovu vyhlásia núdzový stav. Urobili by tak v prípade, ak by ministerstvo zdravotníctva potrebovalo zaviesť protipandemické opatrenia, ktoré sú nad jeho právomoci, informuje spravodajský portál iDNES.cz Minister zdravotníctva Adam Vojtěch podľa Babiša vyhlásenie stavu núdze navrhne už možno v pondelok na stretnutí vlády, a keď sa tak stane, budú to okamžite riešiť.Núdzový stav, ktorý umožňuje prijať prísne opatrenia proti šíreniu vírusu, v Česku platil už od polovice marca do polovice mája.Česká republika v posledných dňoch hlási rekordné prírastky nových prípadov nákazy koronavírusom. Za štvrtok malo pozitívne testy 3 130 ľudí, čo je najvyšší denný nárast za celú epidémiu. Celkovo v Českej republike už potvrdili nákazu u viac ako 44-tisíc ľudí, pričom viac ako 20-tisíc prípadov je aktívnych.Nákaza podľa Babiša postupuje rýchlo, a preto vyzval ľudí, aby ju "skutočne brali vážne". "Pretože skrátka sú medzi nami ľudia, ktorí neakceptujú tie rúška a ktorí sú proti tým opatreniam. Hlavne je tu medzigeneračný problém, rozumiem tomu, že hlavne mladým ľuďom sa to nepáči, ale máme veľký nárast ľudí v nemocniciach," varoval predseda českej vlády s tým, že je treba chrániť starších ľudí a dôchodcov.V reakcii na šírenie vírusu v pondelok obnoví svoju činnosť Ústredný krízový štáb, ktorý znova povedie minister vnútra Jan Hamáček.