Situácia v gastrosektore je stále horšia, jediným príjmom prevádzkovateľov je rozvoz jedla

21.3.2021 (Webnoviny.sk) - Situácia v gastrosektore na Slovensku je vážna. Reštaurácie sú už rok zatvorené a svoje služby môžu ponúkať iba na donášku či cez výdajné okienko. Podľa februárového prieskumu iniciatívy „Rozbaľte to“ chýbajú otvorené podniky 68 percentám Slovákov. V súčasnej situácii si jedlo z gastropodnikov objednáva 57 % našincov.je aktuálne jediným príjmom pre gastrosektor, no prevádzkovatelia upozorňujú, žeje len na prekonanie koronakrízy, nie dlhodobo udržateľná záležitosť.Informovali o tom tento týždeň respondenti v diskusii „Ako ďalej v gastrobiznise po prvom roku pandémie". Hosťami diskusie boli ľudia, ktorí dlhé roky pôsobia v reštauračnom odvetví na Slovensku.Okrem reštaurácii je vážna aj situácia kuchárov a cukrárov. „Kuchári všade vo svete vyjednávali o podmienkach pomoci. Táto pomoc musí prísť aj na Slovensku. Žiaľ, prichádza veľmi pomaly, pričom gastro u nás zamestnáva až 100 000 ľudí. Naši kuchári opúšťajú tento biznis a mnohí ani neplánujú návrat. Je to preto, že často boli nútení pracovať len na rôzne formy dohody. Teraz majú problémy s pomocou," povedal prezident Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov Vojto Artz.Väčšina gastropodnikateľov na Slovensku má len jednu prevádzku. Práve táto skupina je na tom podľa spoluautora iniciatívy Stále máme chuť Ota Kóňu najhoršie.„Malí gastropodnitelia v zahraničí pravidelne komunikujú s vládou. Na Slovensku sa to nedeje. Veľa poctivých ľudí, ktorí do toho dali desiatky rokov driny skončia. Nedá sa preto súhlasiť s názorom niektorých ľudí, že koronakríza očistí gastro biznis len od nepoctivých prevádzkovateľov, ktorí klamali napríklad na výplatných páskach," uviedol Oto Kóňa.Zároveň dodal, že aktuálne jedinou plusovou skupinou gastropodnikateľov je tá, ktorá sa venovala ibauž pred pandémiou.Hotely sú zatvorené už viac ako deväť mesiacov. Vláda má byť podľa Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) iniciatívna iba pri úvodných slovách na tlačových konferenciách. Realita je však horšia.„Už v prvej vlne všetko trvalo dlho. Prijímanie či uvoľňovanie protipandemických opatrení pre gastrosektor alebo aj prideľovanie štátnej pomoci. Ani počas druhej vlny sme sa v ničom neposunuli," ozrejmil generálny manažér AHRS Marek Harbuľák Gastrosektor sa aktuálne prispôsobuje COVID automatu. Na základe terajších farieb tak musí čakať na zlepšenie pandemickej situácie a očkovanie národa. Až potom bude môcť otvárať.Štát ale očakáva, že práve tento sektor sa bude po ukončení koronakrízy najrýchlejšie revitalizovať.„Keď sme po prvej vlne uvoľnili opatrenia, ihneď prišlo medziročné posilnenie tržieb sektora. Od konca druhej vlny očakávame to isté. Ihneď ako to bude pandemická situácia dovoľovať, budú gastropodniky otvorené. Teraz robíme všetko preto, aby sa pomoc vo vzťahu štát a gastropodnikatelia urýchlila," povedal generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu ministerstva dopravy Zároveň dodal, že podľa rezortného prieskumu koronakríza na Slovensku ukončila alebo ukončí podnikanie pre 17 % gastropodnikateľov. Bude to znamenať stratu približne 20 až 40 tis. pracovných miest.