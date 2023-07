Situácia v oblasti, kde boli nasadení slovenskí hasiči, sa zlepšila. Na ostrove Rodos už nie sú potrební

Hasili lokálne požiare

Monitorovali požiariská

31.7.2023 (SITA.sk) - Situácia v operačnom priestore slovenských hasičov z modulu GFFF-V sa počas posledných dní zlepšila a v súčasnosti už nie je potrebné ich ďalšie nasadenie na ostrove Rodos.V tlačovej správe o tom informovalo Ministerstvo vnútra (MV) SR a doplnilo, že príslušníci Hasičského a záchranného zboru sa počas víkendu rozdeľovali do dvoch zásahových skupín s vlastnými veliteľmi.Obidve nasadené skupiny počas víkendu hasili viac lokálnych menších požiarov a jeden väčší požiar, ktorý uhasili v spolupráci s miestnymi hasičmi.Ako informovalo MV SR, hasičov rozmiestnili v oblasti pri obci Vati, kde modul tvoril čerpacie stanovište vody pre plnenie hasičských áut miestnych hasičov.Prevádzkovaná bola aj ďalšia pozícia pre plnenie hasičských áut vodou v jednom z miestnych hotelov.„Členovia modulu okrem pomoci s čerpaním vody vykonávali monitoring požiarisk a ich okolia. Počas monitoringu vo vzdialenosti asi dva kilometre od obce Vati boli spozorované aktívnejšie malé požiariská, ktoré príslušníci zlikvidovali použitím hasiacich vakov a ručného náradia," informoval rezort vnútra.Hasiči sa v pondelok neskoro večer prepravia trajektom do mesta Pireus, odkiaľ sa modul GFFF-V presunie na Olympiu.„Časť modulu zabezpečujúca logistické potreby sa spolu so styčnými dôstojníkmi vráti na Slovensko," uzavrelo MV SR.